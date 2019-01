Darío Cvitanich, a Racing Deportes 12 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

De no mediar ningún inconveniente de último momento en la revisión médica, Darío Cvitanich se convertirá en las próximas horas en jugador de Racing.

“Racing mostró interés desde un principio y lo decidí hace dos días definitivamente”, explicó el delantero y se mostró agradecido por tener esta oportunidad a esta altura de su carrera.

Sobre su ida de Banfield, Cvitanich admitió: “Fue una decisión racional y no pasional, no me arrepiento pero sí me cuesta. No me deja contento dejar el club, pero entiendo que fue una decisión que tenía que tomar. No me quería permitir terminar mal”. El atacante comentó en diálogo con Fox que con Eduardo Coudet “hablé una sola vez por mensaje, le expliqué que mi decisión tenía que ser si quería o no irme de Banfield”.

“Voy a estar siempre agradecido a que se hayan fijado en mí en este momento”, reiteró Cvitanich y al ser consultado sobre si ya se imaginaba jugar con Lisandro López, manifestó: “La dupla o la forma la dispondrá el técnico. Trataré de aportar en los minutos que me toquen jugar, hacer las cosas bien y acoplarme lo más rápido al grupo. Tener la exigencia que demanda un club como Racing”.