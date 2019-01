Docente denunció a la madre de un alumno

En la víspera, una docente rafaelina que se desempeña como directora del nivel medio de una importante escuela de Bv. Hipólito Yrigoyen, acudió a un Centro Territorial de Denuncias, para denunciar a la madre de un alumno por “amenazas” en el marco de una controversia estudiantil.

Según lo recabado por este Diario, la docente de 49 años dio cuenta que dentro de la institución, están organizando un viaje de estudios para alumnos de 5º Año del nivel medio, en el cual establecieron requisitos. Uno de esos requisitos es que los alumnos no deberán tener amonestaciones para poder viajar.

Dos de los alumnos contaban con apercibimientos por lo que fueron excluidos del proyecto y no podrán viajar.

El miércoles último, la directora del establecimiento educativo recibió un mensaje por whatsapp por parte de la mamá de uno de los chicos excluidos, diciendo que “no crea que la situación está resuelta”, lo cual la docente lo tomó como una amenaza y sintiendo temor por esta situación hizo la denuncia judicial mencionada.



MALTRATO ANIMAL

En la víspera, una mujer de 77 años identificada como Mirta G., domiciliada en barrio Villa Rosas, realizó una denuncia en sede policial por una presunta infracción a la Ley 14.346 de “Maltrato Animal”.

Según sus dichos, desde su casa escucha los aullidos de un perro de un vecino, lo cual se prolongó por casi un mes hasta la fecha. La mujer denunció que el perro esta atado en el sol y no recibe ningún cuidado.

La fiscal de feria en turno dispuso que se realice una requisa en el domicilio del animal, con un veterinario que constate si presenta lesión o maltrato.