Guzmán, sobre su llegada a la Crema

El elenco de Juan Manuel Llop sigue adelante con la pretemporada y transitando los días, ya en el final, más exigentes de la preparación veraniega que viene desarrollando en el predio del Polideportivo del Autódromo. “Chocho” cuenta con plantel completo ya que desde comienzo de semana que se sumaron Marcelo Guzmán y Sergio Rodríguez.

Guzmán, mediocampista que proviene de Instituto de Córdoba, se refirió a su llegada a la “Crema”: “Estoy muy contento por el arribo a este club, me habían hablado muy bien de la institución, es un equipo que esta ordenado, hay buen plantel, conocía a algunos chicos que están integrando ahora el primer equipo, me hablaron muy bien así que las expectativas son las mejores, tratar de venir a aportar mi granito de arena y tratar de estar a disposición del entrenador para pelear por un puesto”.



- Surgió tu nombre y se dio todo muy rápido, incluso el acuerdo para poder salir de Instituto.



- Sí, estos últimos días hablé bastante con Llop, me dijo que me quería, lo que pretendía si yo llegaba a arreglar. Me pude desvincular rápidamente de la institución donde estaba para enfocarme en esta nueva oportunidad y en que se diera todo rápido para estar a disposición lo antes posible, sobre todo para no perderme ningún entrenamiento que yo lo necesitaba.



- ¿Qué pasó en Instituto?, llegabas con continuidad y prácticamente no jugaste en el último semestre.



- Fui el primer refuerzo que llegó para la temporada pasada y el equipo no había tenido los resultados que todos esperábamos, pensé que en algún momento iba a poder tener la posibilidad, no lo hablé con el técnico pero a medida que iban pasando los partidos y no tenía la chance de jugar mi mente ya estaba enfocada en ver si conseguía otro club para irme, y así fue. Salió lo de Rafaela, no lo dude en ningún momento, traté de acelerar todo y ya me pude sumar.



- ¿Qué pretende Llop de vos?



- Va muy poco tiempo pero él quiere que juegue ahí adentro de doble cinco, la posición en la que prácticamente jugué toda mi carrera, si bien en Patronato jugué por derecha pero donde sé que yo le puedo rendir más a un equipo es ahí adentro, de doble cinco, ayudando al que juegue más retrasado, lo puedo hacer yo también y soltarme cuando tengamos la pelota. Pero fundamentalmente es tratar de darle equilibrio al equipo, dejar que pasen los marcadores de punta y ser un equipo equilibrado.



- ¿Cómo fue el recibimiento del plantel?



- El grupo me recibió muy bien, hay muchos chicos jóvenes, tengo que tratar de adaptarme lo más rápido posible, conocerlos de a poco, pero con los entrenamientos los voy a conocer a ellos y lo que pretende el entrenador.



- Y en eso de conocerse todos fue clave sumarte rápido a la pretemporada.



- Sí, me quería enfocar en eso, fue una de las primeras cosas que hablamos con el entrenador, tratar de desvincularme rápido y poder sumarme para poder tener la mayor cantidad de entrenamientos posibles, no solamente desde lo físico sino que para ir conociendo lo que el pretende, la manera de jugar que quiere y tener minutos en los amistosos que me van a venir bien para el inicio del torneo.



- La premisa para la segunda parte del torneo es mejorar lo que se hizo en el primer semestre, eso ya lo dejaron en claro…



- Sí, seguramente deben haber cosas por corregir pero veo que el grupo está muy entusiasmado en terminar lo más arriba posible. Está bueno, por lo que tengo entendido y se pudo ver hay muy buenos jugadores, tratar de acomodarnos rápido y terminar lo más arriba posible que es lo que todos queremos.