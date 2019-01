Cavigliasso volvió a ganar y se escapa

Se terminó la primera semana del Rally Dakar 2019 en tierras peruanas. La quinta especial también marcó la culminación de la Etapa Maratón, que contó con kilometraje separado entre los Autos, Side By Side y Camiones (que partieron de Tacna) con respecto a Motos y Cuatriciclos (lo hicieron desde Moquegua). En efecto, el primer grupo recorrió (en parte) 519 kilómetros de especial y 196 de enlace, y el segundo 345 a velocidad plena y 431 a ritmo controlado.

El terreno volvió a contar con mucho fesh-fesh y tierra, lo que en el recorrido de Motos y Cuatriciclos se sumó a la arena, producto de la largada en tándem que realizaron ambas categorías a la orilla del Océano Pacífico. Otra particularidad de la jornada fue la niebla, que por la mañana hizo retrasar el inicio de la actividad en dos horas y que por la tarde/noche generó que los participantes de Autos, Side By Side y Camiones que aún se encontraban en la especial finalizaran su recorrido en el kilómetro 425.

Entre los autos, Sébastien Loeb marcó la diferencia. Con el Peugeot 3008 DKR (con el que ya compitió en el Dakar 2017) fue el mejor durante toda la jornada, lo que le valió llevarse el tramo con un tiempo de 4h11m48s. A una diferencia considerable (más de 10 minutos), terminó Nasser Al-Attiyah (Toyota), mientras que a 24m04s culminó Nani Roma (Mini). El que tuvo inconvenientes fue Stéphane Peterhansel (Mini): luego de luchar por la vanguardia con su compatriota durante toda la jornada, perdió tiempo considerable al final de la sección, lo que lo dejó en el 4° puesto, a 26 minutos de Loeb. Gracias a esto, Al-Attiyah estiró la diferencia con Monsieur Dakar en la general hasta los 24 minutos (24m42s). A 34m33s se ubica Roma, mientras que a 38m12s aparece Jakub Przygonski (Mini; ayer 5°).

Con respecto a la labor de otros competidores, Carlos Sainz (Mini) volvió a vivir una jornada aciaga, al perder más de 40 minutos con la punta (quedó 10° y ya lleva más de cinco horas de retraso en el global), mientras que Robby Gordon (Textron) finalmente continúa en carrera, tal como anunció la organización en la mañana de ayer, desmintiéndose a sí misma tras lo anunciado el jueves.

En Side By Side, al paso por el tramo de neutralización, y cuando restan 136 kilómetros para el cierre del parcial, Reinaldo Varela (Can-Am) es el primero, con una ventaja de 4m21s sobre Rodrigo Moreno (Can-Am) y de 4m35s sobre Gerard Farrés Guell (Can-Am). Sergei Kariakin (BRP), quién el jueves terminó la jornada como líder, pasó por aquel sector con 28 minutos de retraso sobre Varela, por lo que peligra su posición de privilegio sobre Farrés Guell.

En Motos, el abandono de Paulo Goncalves fue lo más destacado del día. Otro de los principales referentes de Honda dijo adiós tras una fuerte caída, en la que sufrió un golpe en la cabeza y una posible fractura en su mano derecha. Arrancó el día siendo 8° en el clasificador general. En los tiempos, y con la llegada de los primeros participantes, Xavier de Soultrait (Yamaha) apareció en lo más alto de la tabla. Sin embargo, Sam Sunderland (KTM), que en un principio figuró 14° (a siete minutos del francés), perdió unos 10 asistiendo a Goncalves (Honda), por lo que la organización le devolvió dicho tiempo y se acomodó en el primer lugar de la jornada. Su tiempo, de 4h11m48s, le permitió obtener su 6° triunfo parcial en la Odisea. De Soultrait acabó a 3m23s del vencedor, por delante de Matthias Walkner (KTM) a 3m32s y del debutante Lorenzo Santolino (Sherco), que sorprendió y terminó 4°, a 4m00s. Adrien Van Beveren (Yamaha) completó del “Top 5”, a 1m03s. En el global, Ricky Brabec (Honda; hoy 10°) continúa liderando. Su marca, de 16h51m34s, le permite aventajar solo por 59s a Sunderland y por 2m52s a Pablo Quintanilla (Husqvarna; ayer 12°). Más atrás aparecen Toby Price (KTM; 8°), a 3m21s, y Walkner, a 6m17s, mientras que Kevin Benavides (Honda; 11°) es 7°, a 9m01s de la vanguardia.

Nicolás Cavigliasso (Yamaha) sigue dominando en Cuatriciclos. El cordobés (ganó su 6ª etapa en el Dakar, la 4ª en la semana) estuvo en lo más alto del tramo de principio a fin y se impuso con 5h08m11s, lo que le permitió superar por 14m27s a Jeremías González Ferioli (Yamaha) y por 16m07s a Gustavo Gallego (Yamaha). En la general, Cavigliasso llegó al día de descanso tras 20h57m30s de competencia, y supera por 49m30s a González Ferioli. Gallego ya está a más de una hora del gran dominador de la edición (1h05m26s).

La jornada de los Camiones resultó atractiva gracias a la lucha en los cronómetros que dieron Eduard Nikolaev (Kamaz) y Andrey Karginov (Kamaz). Estos se debatieron la punta del clasificador general y también la del especial, lucha a la que se sumó Martin Macik (LIAZ). Si bien todavía no finalizó la especial, Nikolaev aprovechó los retrasos de sus rivales y pasó como líder del último WP, con 58s de ventaja sobre Dmitry Sotnikov (Kamaz) y 3m28s sobre Sergei Viazovich (MAZ). En este sentido, el argentino Federico Villagra, luego de los problemas mecánicos del jueves, lleóg a estar cuarto aunque luego cayó al octavo puesto en el momento en que se detuvo la carrera por motivos de seguridad.