Seguridad: firmaron un convenio de fortalecimiento

El intendente Luis Castellano refrendó el acuerdo en el que, municipio y fuerza de seguridad, fortalecerán su trabajo coordinado en materia de prevención y control del delito en la ciudad.

Del encuentro participaron además, el senador nacional Omar Perotti, el diputado provincial Roberto Mirabella, el jefe de Gabinete municipal Marcos Corach, el secretario de Gobierno y Ciudadanía Eduardo López y otros miembros de la fuerza nacional.

Durante el encuentro se analizó la realidad de la problemática de la inseguridad no solo en Rafaela sino también en toda la provincia.

La rúbrica del acuerdo cristaliza el apoyo solicitado por el Municipio hacia Gendarmería con mayor y permanente presencia en tareas de prevención y control del delito que se suman a las labores realizadas por la Guardia Urbana. Por su parte, el Estado local, colaborará en la provisión de distintos insumos y materiales requeridos para el cumplimiento de las misiones y funciones propias de la fuerza.



MÁXIMA PREOCUPACIÓN

Finalizada la reunión, el intendente Luis Castellano manifestó que “estamos contentos por la firma de esta extensión de convenio con Gendarmería. La ciudad tiene su máxima preocupación en el tema de seguridad y nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados con lo que estamos pasando y ante la falta de respuestas que el Gobierno de la Provincia tiene para con la ciudad”.

Luis Castellano relató que “recurrimos a Gendarmería para trabajar en coordinación para realizar operativos en la ciudad y poder brindar logística, acompañamiento a una fuerza que también lo necesita y el pedido es que vuelvan a los barrios con operativos, que trabajen contra el delito.”

El Intendente señaló que “cada vez que Gendarmería está en los barrios, la gente siente tranquilidad, que hay una presencia fuerte acompañando y que, de esa forma, se logra un orden. Nosotros queremos que eso se dé con regularidad, necesitamos que se dé así porque el combate contra la inseguridad es frontal y de todos coordinando”.

El mandatario apuntó que “lógicamente, también necesitamos del acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, pero no nos quedaremos solo en el reclamo; ya se ha visto que hemos incorporado nuevos agentes a la GUR, más cámaras, nos sumamos al Plan de Iluminación, más trabajo social en todos los barrios y, ahora, también necesitamos a la Gendarmería”.

“En el tema seguridad, donde encontremos una puerta que esté dispuesta a ayudarnos, nosotros vamos a estar reclamando”; sostuvo Castellano.

Finalmente, el titular del Ejecutivo local agradeció “las gestiones que realizó Omar Perotti porque todos los dirigentes de Rafaela tenemos que aportar nuestras fuerzas para garantizar la seguridad de los rafaelinos y este es un tema que lo veníamos tratando y, la presencia hoy de Gendarmería, está dada por la fuerza y el empuje que él le puso a la gestión”, indicó.



RESPONSABILIDAD CENTRAL

El senador nacional Omar Perotti manifestó, luego de la reunión mantenida con los representantes de Gendarmería que “la ciudad tiene una larga historia en el vínculo con Gendarmería; el primer escuadrón vial de Gendarmería que se radicó en la provincia de Santa Fe se hizo en Rafaela, anticipándonos a, lamentablemente, una situación que veíamos y que se fue agravando”.

Omar Perotti afirmó que “esa presencia no solamente fue buena para la ciudad sino que es necesario que crezca y se fortalezca. De allí que el municipio en uno de los tantos esfuerzos que realiza por sumar seguridad a la ciudad refuerza un vínculo con la Gendarmería de la misma manera que lo ha hecho con el Centro de Monitoreo, la Guardia Urbana; son inversiones de los rafaelinos que buscan su seguridad porque la ciudad no se queda quieta detrás de todo lo que puede hacer, pero, a su vez, no deja de reclamar lo que debe hacer la fuerza central que es la Policía de la Provincia de Santa Fe”.

El Senador apuntó que “el Gobierno de la Provincia tiene una responsabilidad central que es conducir a su fuerza. No se le puede cargar todo al vecino de la ciudad para que se haga cargo, junto a su municipio, de responsabilidades que tiene el Gobierno Provincial”.

“El socialismo, lamentablemente en este tema, viene siempre detrás de los acontecimientos y esto obliga a que muchos Intendentes y Presidentes Comunales tengan que tomar en sus manos situaciones que no pueden controlar, entonces, ayudan con cámaras, con Guardia Urbana, con mejora de la infraestructura. Es parte de su colaboración y lo mínimo que merecen es que el Gobernador, conduciendo a la Policía de la Provincia, le dé una respuesta al rafaelino de otra manera”; finalizó el senador Omar Perotti.