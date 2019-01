Despidieron los restos del músico Leo Satragno

Los restos del músico Leonardo Satragno, fundador de El Signo, una de las primeras bandas de tecnopop, de la Argentina, fueron despedidos ayer por su familia en una ceremonia que se llevó adelante en el cementerio de la Chacarita. Además de sus amigos y familiares, estuvieron presentes en el velorio los padres del músico la ex conductora televisiva Lidia Satragno, Pinky, y el cantor de tangos Raúl Lavié y sus hermanos.

Justamente uno de ellos, Gastón, habló con Involucrados: "Estamos rodeados de mucho amor. Este último año tan difícil Leo estuvo muy apoyado por su familia y amigos. Hizo todo lo posible, luchó pero no lo logró. Ya estuvo enfermo de cáncer y esta segunda vuelta no lo pudo aguantar".

Lavié se refirió al fallecimiento de su hijo cuando terminó la obra que está haciendo en Mar del Plata. "Yo hablé con él el miércoles desde acá y el jueves estuvimos con su mamá, los tres solos despidiéndolo. Creo que eso aceleró su partida porque seguramente el misterio de la muerte -que nosotros no conocemos- hizo posible que al estar reunida su familia, su padre y su madre, él dijera 'ya está'" contó.

Leo Satragno, quien era padre de tres hijos, fue uno de los primeros fans de Soda Stereo, les tomó sus primeras fotos y en su casa de la calle Malabia, frente al Jardín Botánico porteño, ensayó el trío liderado por Gustavo Cerati. A finales de los 80, los hermanos Satragno conformaron el grupo El Signo, que cultivaba el género bien electro-pop techno, con muchas influencias del house. Su primer vocalista fue Bahiano, que luego partió para integrar Los Pericos.

Durante años, los hermanos Satragno se dedicaron a musicalizar películas, obras de teatro y publicidades y dejaron el pop para formar Ultratango, que mezclaba el tango con la electrónica más ácida y bailable. Inclusive, se ocuparon de musicalizar y de la publicidad y el diseño de la campaña de su madre, Pinky, cuando fue candidata a intendente de La Matanza para las elecciones de octubre de 1999.

Fueron varias las figuras del espectáculo que estuvieron presentes en la despedida de los restos del músico: Cacho Fontana, Gustavo Lutteral, Verónica Jacobson, el Bahiano y Juanchi Baleirón, entre otros. Tras la ceremonia, todos se unieron en un largo aplauso a modo de homenaje.