Hay 189 personas evacuadas por la emergencia hídrica

En la jornada de ayer, desde la secretaría de Protección Civil de la provincia de nuestra provincia brindaron detalles sobre la cantidad de personas evacuadas que se registran en los departamentos 9 de Julio y General Obligado, en el marco de la emergencia hídrica.

En ese sentido, se informó que sobre el mediodía de este viernes, 189 personas se encuentran evacuadas: 10 personas pertenecientes a dos familias en el Polideportivo de Villa Minetti; 18 personas pertenecientes a siete familias en la iglesia de El Nochero; y 56 personas pertenecientes a 18 familias en el Polideportivo de Santa Margarita, en el departamento 9 de Julio. En tanto, en General Obligado, 45 personas de Campo Hardi continúan evacuadas; 30 personas de Florencia; 25 personas de Reconquista; y 5 personas de El Rabón.

Debido a que se registra una mejora en las condiciones climáticas, se espera que el número de evacuados continúe en descenso.

En tanto, el gobernador Miguel Lifschitz recorrió la zona y ratificó que “extenderemos la declaración de Emergencia Hídrica al departamento General Obligado”. Además se reunió con productores y autoridades locales; y luego sobrevoló los departamentos Vera y General Obligado: "afortunadamente la situación está mejor que hace 24 o 36 horas. Recorrimos las zonas que estuvieron con agua, y esperamos que el tiempo aguante y no vuelva a llover aunque los pronósticos no son confiables”, explicó Lifschitz.

Recordemos que en los últimos 30 días, llovió lo que llueve en un año, lo que no es menor, donde también hay que sumarle el agua que se escurre desde Santiago del Estero y Chaco.

En tanto, los especialistas explican que esta situación es natural y hay que tenerlo en cuenta, ya que es una cuenca interprovincial y la zona más baja, a la que se traslada naturalmente el agua, está en el norte de Santa Fe, por donde necesariamente el agua deberá drenar.

Frente a este contexto, obviamente que existe una enorme preocupación por las consecuencias de las lluvias de hace dos días en los que se terminó de afectar todo el norte provincial. Si bien la situación está evolucionando, los pronósticos a corto plazo no son favorables, según los pronósticos.



ASISTENCIA DE DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a través de una de sus oficinas móviles, estuvo presente esta semana en las localidades del norte provincial.

En primera instancia, estuvieron en Villa Minetti, donde fueron recibidos en el cuartel de los Bomberos Voluntarios por el subsecretario de Protección Civil, Antonio Moyano, y la delegada regional del Pami. El personal puso la institución a disposición para lo que se necesite tanto en estos tiempos de emergencia, como en el período posterior una vez que las aguas bajen.

Posteriormente, fueron hasta una de las localidades más afectadas por esta situación: Gregoria Pérez de Denis (El Nochero), donde mantuvieron una reunión con el presidente comunal, Fernando Díaz. Luego continuaron hasta Santa Margarita, donde se reunieron con su presidente comunal, Raquel Hudec.

En tanto que este viernes la oficina móvil estuvo en las localidades de Intiyaco, junto con el presidente comunal, Fernando Roda; y de Golondrina, con Aurelio Andreu.

Por otro lado, es de destacar que, en Gregoria Pérez de Denis, productores de la región solicitaron a la oficina móvil agilizar las gestiones ante la empresa Tren Belgrano Cargas, con el fin de que se tomen medidas urgentes para permitir el escurrimiento del agua en una parte especial del tendido ferroviario.

De manera inmediata, el personal de la institución tomó contacto con las autoridades de la empresa para trasladar la inquietud, y la respuesta, de manera inmediata, permitió que se hicieran con máquinas retroexcavadoras, 12 aperturas de terraplén que facilitaran la salida del agua.