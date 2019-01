Murray y un retiro forzado

"Es posible que el Abierto de Australia sea mi último torneo", declaró este viernes entre lágrimas el escocés Andy Murray, que anunció que pondrá fin a su carrera esta temporada debido a los intensos dolores que sufre en la cadera. El ex número uno del tenis mundial, tres veces ganador de un Grand Slam, rompió a llorar en una conferencia de prensa en Melbourne en la que contó que el dolor se había vuelto casi insoportable.

"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", dijo emocionado el escocés.

Murray, de 31 años, indicó que le gustaría poner fin a su carrera en casa, en el torneo de Wimbledon, pero reconoció que quizás no llegue hasta ahí. A Murray se lo recordará por haber sido el primer británico en ganar Wimbledon en 77 años y como un jugador que se abrió camino hasta lo más alto en una época de oro en la que también destacaban Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.



NO PUDO EL PEQUE

Diego Schwartzman, tercer cabeza de serie, cayó en semifinales del Abierto de Sidney frente al italiano Andreas Seppi, octavo favorito, quien mostró una de sus versiones más sólidas del torneo con parciales de 7-6 (3) y 6-4. El argentino, quien había eliminado al español Guillermo García-López y al japonés Yoshihito Nishioka en sus anteriores rondas, pondrá rumbo a Melbourne para disputar el primer Grand Slam de la temporada, donde se enfrentará en primera ronda a un tenista procedente de la fase previa y donde partirá como decimoctavo favorito de la competición.

Respecto a su eliminación en Sidney, el jugador de Buenos Aires dejó escapar su primer zarpazo, tras conseguir una temprana ruptura, y avivó a un veterano Seppi, quien resistió la exigencia en los peloteos por parte del argentino.