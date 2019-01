CRAR dará inicio a la pretemporada 2019 Deportes 12 de enero de 2019 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO EL ARRANQUE./ Llega el momento para el plantel superior Verde de ponerse en marcha.

Con mayor anticipación a lo que venía ocurriendo en años anteriores, ya que el Top Ten del Torneo Regional del Litoral comenzará el 9 de marzo, el Círculo Rafaelino de Rugby comenzará este sábado la pretemporada con su plantel superior. El inicio está previsto para las 17 horas en el Club, a las órdenes del Head Coach Cristian Martino, que comenzará esta nueva etapa al comando de la escuadra Verde.

Recordemos que para este año se confirmó la inclusión en el staff de Andrés Fertonani como nuevo preparador físico. También ex jugador del Club, tendrá a su cargo los trabajos intensos propios de este período de base.

El listado de funciones del cuerpo técnico quedó determinado de la siguiente manera:

Cristian Martino: ataque – primera; Ernesto Algaba: defensa- reserva; Leonardo Crosetti: Line/salidas reserva; Agustín Barreiro: pre-reserva; Rubén Funes: pre-reserva; Andrés Fertonani, PF; Eduardo García – Pablo Palacio: video; Mario Rossini, Mario Seen, Agustín Borio, Silvit Yori, Nicolás Cáceres: managers; Matías Marengo, Matías Campitelli y Alejandro Gastaldi: kinesiólogos.

Falta sumar entrenador de scrum, que se confirmaría en los próximos días.

Cabe mencionar que el 19 de enero se realizará una actividad en Paraná, estilo supervivencia. Además, es importante señalar que anunció su retiro como jugador Nicolás Gutiérrez, luego de diez temporadas consecutivas en el primer equipo.



JAGUARES CIERRA LA SEGUNDA SEMANA

Luego de una jornada dedicada a fomentar la cultura de grupo en una isla del Tigre, la franquicia nacional retomó los trabajos en Newman completando su segunda semana de preparación rumbo al Súper Rugby. Sebastián Cancelliere y Santiago González Iglesias ya se sumaron al grupo y trabajaron a la par de sus compañeros.

La novedad en el plantel que integra el rafaelino Mayco Vivas, estuvo asociada a las presencias de Sebastián Cancelliere y Santiago González Iglesias, quienes dejaron atrás sendas molestias físicas y participaron de los ejercicios colectivos junto al resto de sus compañeros. Por otro lado y siguiendo con la rutina de trabajo diferenciado, Nahuel Tetaz Chaparro y Javier Díaz se movieron a un costado de la cancha, llevando adelante la etapa final de la recuperación de sus respectivas lesiones.



SEVEN EN CHILE

El Seleccionado argentino de Seven tendrá revancha este fin de semana en Viña del Mar. Tras su paso por Punta del Este. Con un plantel renovado y compuesto en su gran mayoría por jugadores que participaron del proceso que concluyó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En Viña del mar, Argentina integrará la zona B junto con Canadá, Estados Unidos y Colombia. El debut del elenco dirigido por Leonardo Gravano será hoy ante Colombia a las 11:40. Por su parte, a las 15:00, el rival será Canadá, para luego sí, a las 18:40, cerrar ante Estados Unidos, la participación en la etapa de grupos.