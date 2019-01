Scorsese estrenará en 2019 un documental sobre Dylan

El realizador norteamericano Martin Scorsese estrenará en 2019 un documental que recorre la gira Rolling Thunder Revue de Bob Dylan a través de la plataforma de streaming Netflix, informó la agencia EFE citando al medio especializado Variety.

La asociación entre el creador de "Buenos muchachos" y "Toro salvaje" con Dylan no es nueva: en 2005 realizó el documental "No Direction Home" , en el que trabajó la década del 60 explorando la época de la explosión de Dylan hasta su pasaje al sonido eléctrico en 1965 y el accidente con su moto en 1966 que lo alejó de los escenarios durante 8 años.

En este caso se centrará en 1975 y 1976 cuando Dylan realizó una gira por Estados Unidos y Canadá acompañado por distintos músicos como Joan Baez y Roger McGuinn.

Scorsese ya demostró los buenos resultados que puede llegar a atesorar en largometrajes como ‘George Harrison: Living in the Material World’ y, sobre todo, una ‘Shine a Light’ centrada en los Rolling Stones sencillamente descomunal. Dos piezas clave del subgénero contemporáneo a las que se va a unir un nuevo proyecto rumoreado durante mucho tiempo.

Bajo el título de 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese', este nuevo documental llegará a Netflix a lo largo de este año, aunque el gigante digital no dio a Variety una fecha precisa de su estreno. Al margen de este documental, Scorsese tiene previsto lanzar en Netflix en 2019 el largometraje 'El irlandés', que cuenta en su elenco con Robert De Niro y Al Pacino.