La SUBE, único medio de pago para los minibuses

FOTO PRENSA SUBE TODO LISTO. Hoy sólo se puede utilizar la SUBE y ya no la TEP.

A partir de hoy, los usuarios de las cinco líneas de minibuses del transporte público de pasajeros de Rafaela solo podrán viajar utilizando la tarjeta SUBE ya que los validadores de la TEP dejaron de funcionar ayer. El Ministerio de Transporte de la Nación implementó SUBE en esta ciudad, tras firmar un convenio con la Municipalidad, el 18 de septiembre del año pasado para que miles de usuarios "estén más conectados y paguen su viaje de manera más fácil, cómoda y rápida". La cartera señaló que desde entonces, en Rafaela se realizan más de 3 mil viajes con SUBE por día. Una vez adquirida la tarjeta, es importante que los usuarios la registren desde la web argentina.gob.ar/SUBE. Así, podrán realizar gestiones online como recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta, ver sus viajes desde la web y denunciar un punto por cobro adicional.

"Contar con un único sistema de pago a nivel nacional y en múltiples medios de transporte permite registrar y desagregar información de viajes para su análisis y lograr mejoras significativas en políticas de movilidad", remarcaron desde el Ministerio a cargo de Guillermo Dietrich.

En el caso de no contar todavía con una tarjeta SUBE, el usuario podrá acercarse a alguno de los 46 puntos SUBE distribuidos por la ciudad. Los mismos podrán ser ubicados en la web argentina.gob.ar/SUBE o la app SUBE. Aquellos usuarios que pertenecen a los grupos beneficiarios de la Tarifa Social Federal o algún descuento municipal, podrán obtener su SUBE de forma gratuita en:

· Municipalidad: Moreno 8

· Parque Malvinas: Tucumán 110

· Terminal de Ómnibus: Av. Ernesto Salva 1608

La Tarifa Social Federal, es el descuento del 55% del boleto que ya tienen más de 3,8 millones de argentinos en 37 ciudades del país. Es para: jubilados y pensionados; ex combatientes de la guerra de Malvinas; personal de trabajo doméstico; Asignación Universal por Hijo; Asignación por embarazo; Progresar; Hacemos Futuro; Monotributo social y pensiones no contributivas.

Es importante registrar la SUBE para poder recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta. Es un trámite sencillo y rápido que se realiza desde la web argentina.gob.ar/SUBE.

Asimismo, desde el Ministerio de Transporte explicaron que hay distintas formas de carga, tanto en efectivo como de forma electrónica. En este sentido, si el usuario desea realizar la carga con efectivo, se podrá acercar a uno de los Puntos SUBE ubicados en locales comerciales.

En el caso de querer abonar de forma electrónica, podrá utilizar las aplicaciones móviles TodoPago y MercadoPago, homebanking, cajeros automáticos y/o pim; y luego deberá acreditar en la nueva app Carga SUBE Beta, una Terminal Automática o el dispositivo Conexión Móvil SUBE.

Para realizar consultas y gestiones, se podrá ingresar a las redes sociales Facebook y Twitter o en la web argentina.gob.ar/sube.



SALDO NEGATIVO

Por otra parte, la cartera del interior señaló que a partir de hoy, el saldo negativo de la SUBE se actualiza a $54 de forma automática para todas las tarjetas del país. El monto se anticipa al boleto de marzo, permitiendo que los usuarios abonen más de 5 viajes en tren y 3 de colectivo una vez agotado su saldo.

SUBE actualiza el saldo negativo considerando la tarifa de colectivos en AMBA de marzo. De esta forma, los usuarios del transporte público podrán abonar más de 5 boletos en tren y 3 en colectivo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una vez agotado su saldo. En el caso de contar con Tarifa Social, los viajes posibles con el saldo negativo son hasta 8 en colectivo y 12 en trenes.

El nuevo cuadro tarifario para enero, febrero y marzo, se podrá conocer ingresando a argentina.gob.ar/transporte.

SUBE se encuentra en 37 ciudades de Argentina y está llegando a Mendoza y San Rafael. Contar con un único sistema de pago a nivel nacional permite registrar y desagregar información de viajes para su análisis y lograr mejoras significativas en políticas de movilidad.