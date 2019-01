Autos de hasta $ 1.400.000 ya no pagarán impuesto a bienes suntuarios Automotores 11 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Gobierno elevó hasta los 1.400.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a los bienes suntuarios para los automóviles, por lo que debería haber una baja de precios en los coches en las concesionarias.

El beneficio de ya no pagar al Estado una alícuota del 20% es para aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin considerar impuestos pero incluidos los opcionales, sea igual o inferior a 1.400.000 pesos.

Así lo estableció el Gobierno a través del Decreto 1/2019 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Para establecer la medida, el Gobierno tuvo en cuenta "la magnitud del reordenamiento que experimentaron las principales variables macroeconómicas durante el segundo semestre de 2018 y el cambio en los precios relativos".

Hasta ahora pagaban este impuesto los coches que tenían un valor de 900.000 pesos antes de los impuestos nacional (como el patentamiento) o 1.350.000 "puesto en calle" para el público consumidor.

Esos parámetros indican que quedaron desafectados del impuesto a los bienes suntuarios los autos con valores de hasta 2.100.000 pesos "puestos en calle", con todos los tributos ya considerados en el valor global de la unidad.

El nuevo piso imponible será para vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares.

También tendrán ese mínimo no imponible a los vehículos automotores terrestres preparados para acampar (como motorhome); y los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos precedentes.

Para los motociclos y velocípedos con motor el mínimo no imponible subió de 140.0000 a 380.000 pesos.

A su vez, para las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de borda el piso no imponible pasó de 800.000 a 1.250.000 pesos.



AUMENTOS EN VALUACIONES

ENCARECE TRAMITES

El Gobierno aumentó 35% promedio la valuación de autos y motos para realizar trámites en los Registros de la Propiedad Automotor de todo el país, y desde este mes es más caro registrar un vehículo cero kilómetro o usado,

según el modelo.

Según lo dispuesto por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), la valuación de un Volkswagen Gol -el modelo más vendido- pasó de 350 mil pesos en 2018 a 603.300 pesos en 2019.

También, por ejemplo, la de un Ford Ka pasó de 368.500 a 454.300 pesos en el mismo período; un Chevrolet Onix, de 412.500 a 660.900 pesos y una Toyota Hilux, de 758.600 a 1.013.400 pesos.

No aumentaron los aranceles que cobran los Registros, sólo la valuación, pero ello se verá reflejado en los valores de los trámites de cero kilómetro y transferencias de usados.

En tanto, el arancel de cero kilómetro y transferencias de vehículos importados es 2% y de nacionales 1,5%, siempre sobre los valores de la tabla de valuación.

De acuerdo con datos de los concesionarios, la cantidad de vehículos patentados en 2018 cayó 10,9% con relación a 2017.

Durante el 2018, se alcanzó una cifra total de 802.992 patentamientos, mientras en 2017 el número había sido de 901.005 unidades, indicó la Asociación de Concesionarias ACARA.

Por otra parte, la DNRPA recordó que en las transferencias digitales -que se realizan on line a través de la página web de ese organismo, dependiente del Ministerio de Justicia- sigue el descuento del 40 % en aranceles registrales.