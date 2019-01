Nissan presentó auto que ayuda a ver lo invisible a los ojos del conductor

En el CES 2019, la exposición de tecnología más importante del mundo, Nissan presentó el concepto Invisible-to-Visible o I2V. Se traduce "Invisible a Visible" y lo que hace justamente es permitirle al conductor ver lo que a simple vista hoy no puede.

Vamos a ejemplificarlo: cuando un conductor está por llegar a un cruce de vías, no sabe lo que viene por la otra calle hasta que no se para prácticamente en la esquina. Si vienen autos a gran velocidad, si el tránsito está colapsado o si hubo un choque. Esta tecnología lo mostrará.

A partir de la combinación de información de los sensores exteriores e interior del vehículo con datos de la nube, permite al sistema monitorear los alrededores inmediatos del auto y también anticipar lo que está por delante, mostrando incluso lo que hay detrás de un edificio o a la vuelta de la esquina. Dale play al video para ver cómo funciona.

Este desarrollo de Nissan Intelligent Mobility fusiona lo real y lo virtual, y proyecta lo que, por ejemplo, lo que pasó a 100 metros de distancia y no se puede ver con ojos humanos desde un auto. Funciona con la tecnología Omni-Sensing de Nissan.

La tecnología mapea un espacio virtual de 360 grados alrededor del vehículo para proporcionar información sobre cosas como el estado de las autopistas e intersecciones, la visibilidad, la señalización o los peatones cercanos. Comunica detalles para informar al conductor sobre qué camino es mejor tomar.

A su vez, al conducir bajo la lluvia se puede proyectar un paisaje de un día soleado dentro del vehículo para que el conductor no pierda visibilidad, lo que previene accidentes. Y hasta busca estacionamiento para evitar el estrés de dar vueltas y no conseguir lugar.

El I2V puede conectar a conductores y pasajeros con personas en el mundo virtual. Esto hace posible que la familia, los amigos u otras personas aparezcan dentro del automóvil como avatares tridimensionales de realidad aumentada para ofrecer compañía o asistencia. (Fuente: TN Autos)