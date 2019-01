Ford anunció que sus autos podrán "hablar" con otros vehículos y personas Automotores 11 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ford aprovechó el CES 2019 para anunciar que, a partir de 2022, todos los modelos de Estados Unidos estarán equipados con C-V2X (Cellular-Vehicle-To-Everything), una tecnología de comunicación inalámbrica que promete revolucionar la movilidad.

Según la marca del óvalo, la C-V2X tiene la capacidad de "hablar" y "escuchar" a vehículos con equipamiento similar, a los celulares de los peatones y hasta a la infraestructura de gestión de tráfico, como los semáforos. Entre ellos se transmitirán información clave para desplazamientos más seguros y menos congestionados.

Esta tecnología trabajará con la red 5G (la señal no necesita viajar a la antena) y facilitará una comunicación directa entre los dispositivos conectados. La información se transmitirá de manera instantánea para que los conductores sepan a qué se aproximan antes de encontrarse con ello.

En la práctica, advertirá cuando haya accidentes en el camino, proveerá a los conductores de distintas opciones para elegir las rutas más rápidas y a su vez las más seguras.

En un cruce de vías, con la tecnología C-V2X los autos podrán comunicarse entre sí para "negociar" cuál es el que debe pasar primero. Y cuando se produce un choque, los vehículos involucrados pueden reportar su status a los próximos.

La conexión no será exclusiva entre autos de Ford. La podrán utilizar todos aquellos vehículos que utilicen esta tecnología, actualmente desarrollada también por Audi y Ducati. La marca del óvalo, desde el CES, invitó al resto de las automotrices a sumarse al C-V2X porque cree que es el método más eficiente.

Esta tecnología solo estará a la altura de su potencial si tanto los vehículos en ruta como la infraestructura de la misma, la aprovechan. Es por eso que estamos invitando a otros fabricantes de automóviles, infraestructura y operadores de autopistas, así como a agencias gubernamentales a trabajar con nosotros para acelerar el impulso para C-V2X", sostuvo el director ejecutivo de Ford Connected Vehicle Platform and Product, Don Butler.

De todas formas, el ejecutivo aclaró que "se debe implementar un entorno normativo para la implementación del C-V2X" y avisó que están "trabajando tanto con la industria como con las organizaciones gubernamentales para crear un entorno de tecnología neutral". (Fuente: TN Autos).