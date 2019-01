Protestas contra los aumentos de tarifas Nacionales 11 de enero de 2019 Redacción Por LA MARCHA DE LAS ANTORCHAS

FOTO TWITTER MOVILIZADOS. Miles de personas repudiaron los tarifazos.

Los gremios del transporte y de la seguridad social, las dos CTA y los municipales, entre otras organizaciones sindicales, realizaron una marcha de antorchas por el centro porteño que culminó con un acto en Plaza Congreso, donde se leyó un documento que rechazó los aumentos de tarifas y de los servicios públicos. "Nos comprometemos a poner en las calles las demandas más sentidas y a marchar en todo el país para decirle no a los tarifazos", señaló el documento conjunto de las organizaciones que convocaron a esta protesta.

Los organizadores convocaron además para "un ruidazo contra los aumentos", con la idea de que eso se manifieste en las plazas y esquinas más concurridas de las ciudades del país. "Debemos aunar esfuerzos para dar marcha atrás con estos aumentos. No nos resignaremos hasta derrotar las políticas de hambre y ajuste de este gobierno", se leyó desde un palco ubicado sobre la avenida Entre Ríos.

Bajo la consigna "No al tarifazo", la protesta partió a las 18:30 de Avenida de Mayo y 9 de Julio con rumbo a la Plaza del Congreso. En el documento firmado por las dos CTA, el Frente Sindical opositor, las 62 Organizaciones y el Movimiento 21F, los representantes gremiales acusan al gobierno de Cambiemos de "ahogar las economías familiares del pueblo trabajador con otro brutal aumento de tarifas y, a la par, condena al cierre a miles de pequeñas y medianas empresas".

"Estas cifras, que de por sí son abrumadoramente inalcanzables para la mujer y hombre de trabajo, en la práctica duplican la inflación oficial estimada para todo el año 2019, de tal suerte que la perversidad del gobierno de los ricos –aun para con sus ingenuos y honestos votantes populares- supera todos los límites", continúa el texto.

"Llamamos a realizar marchas en todo el país – como ésta que estamos haciendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires y simultáneamente en Córdoba y Comodoro Rivadavia - y así lo haremos también el próximo 17 en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y el 7 de febrero en Mendoza", sostuvieron al tiempo que convocaron a la oposición parlamentaria a "aunar esfuerzos para impedir, desde el Congreso de la Nación, que este nuevo atropello se consume y obligar al Poder Ejecutivo Nacional a que dé marcha atrás con estas políticas de exacción del esfuerzo de millones y millones de argentinas y argentinas". (Con información de Télam y www.perfil.com)