CAME reclamó la baja de tasas para Pymes Nacionales 11 de enero de 2019 Redacción Por ENERGICO PLANTEO AL GOBIERNO

BUENOS AIRES, 11. - La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó ayer un duro comunicado por la situación crítica de las pymes frente a "un aumento preocupante en los costos financieros" a costa del beneficio de los bancos, contra los los cuales apuntó.

"En los últimos 3 años los bancos ganaron más de $ 300.000 millones, mientras que cerraron miles de Pymes. Es por eso que desde CAME piden una transferencia del sistema financiero al productivo a través de tasas diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas, quita de comisiones por depósitos en efectivo y medidas que incentiven a las pequeñas y medianas empresas, que sostienen el 70% del empleo en el país", comienza el texto titulado “El sistema financiero a las pymes".

Entre otros puntos, la entidad a la que está asociada, entre otras tantas instituciones, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, señaló:

-Las subas en las tasas de interés de mercado de los últimos meses impulsaron un aumento preocupante en los costos financieros que cobran los bancos y las compañías financieras a empresarios y consumidores.

Con respecto a las ganancias nominales acumuladas en 2016 por el conjunto de las entidades bancarias, totalizaron $ 74.560 millones, un incremento del 24,4% con respecto a los $ 60.010 millones de 2015.

-En 2017 ganaron $ 77.709 millones, y los últimos datos del Banco Central muestran que en octubre pasado los bancos obtuvieron ganancias por $ 19.104 millones, un 50% más que en septiembre.

Sin embargo, aprovechando el contexto inflacionario, las entidades se escudan en términos nominales para argumentar pérdidas de rentabilidad, pero si se analizan por activos neteados, la ganancia en octubre marcó una ratio del 7,2% (el más alto desde enero de 2014), y desde enero hasta ese mes acumularon $ 137.647 millones en 2018, y aún resta sumar noviembre y diciembre.

-En total, en los últimos 3 años los bancos sumaron más de $ 300.000 millones, mientras que los datos oficiales indicaron el cierre de 2.221 empresas en 2016 y 2.566 en 2017.

-Costo financiero por préstamos personales: El financiamiento a tasas siderales es uno de los principales sufrimientos del sector productivo. El costo financiero total supera el 100% en la mayoría de los bancos.

-Comisiones por depósitos en efectivo: Los bancos cobran entre 0,5% y 1% por recibir depósitos en caja y podrían aumentar al 1,5%. Consideramos que la medida no corresponde porque se genera un doble cargo, teniendo en cuenta que los clientes ya pagan por los costos de mantenimiento de sus cuentas. Además, las empresas de cobranzas de servicios perciben un 1% de comisión a sus clientes por recaudar el cobro de las boletas y hacer las transferencias, es decir, el mismo porcentaje que luego le cobran los bancos por los depósitos que realizan, por eso están evaluando trasladar ese costo al consumidor, lo que afectaría a gran parte de los 15 millones de usuarios.

-Costo financiero y plazos del “AHORA 12”: La reciente retracción de hasta 10 puntos de la tasa del “Ahora 12” generó cierto alivio en el sector mercantil, que viene padeciendo una caída anual consecutiva de las ventas minoristas (con un descenso promedio interanual del 6,9%) y una reducción del 42% del uso de financiación en cuotas del programa oficial. Lo que sucedió es que desde que se lanzó Precios Transparentes el Ahora 12 pasó de ofrecerse de cuotas sin interés a cuotas fijas, y el Costo Financiero Total (CFT) superó el 70%. Además, se ampliaron los plazos de pago por parte de los bancos a los comercios hasta alcanzar los 10 días hábiles, que representan más de 15 días de tiempo de depósitos que gana el sistema financiero. Aun así, el Ahora 12 sigue siendo la tasa de descuento más favorable del mercado, con 19,49% directa para el comercio. Por eso CAME está trabajando con la Secretaría de Comercio Interior para que el programa se pueda aplicar los días miércoles en lugar del domingo, para beneficiar a las Pymes, ya que los domingos es utilizado sólo por las grandes cadenas.

-Descuento de cheques: por la menor demanda, en diciembre bajaron 4,3% puntos la tasa que cobraron los bancos para descontar cheques, pero no porque haya mejorado el clima de mercado sino porque las empresas evitan este sistema por el excesivo costo de descuento que promedió 58,8%. Cabe destacar además que la tasa de cheques es más sensible a las bajas de tasa de referencia porque son préstamos a 45 días promedio.