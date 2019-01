Sin Messi, Barcelona perdió ante Levante por Copa del Rey Deportes 11 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Ernesto Valverde decidió darle descanso a varios de los titulares del Barcelona en el encuentro ante Levante por la ida de los octavos de final de la Copa de Rey, pero la apuesta no le salió bien porque su equipo perdió 2-1.

Sin Lionel Messi ni Luis Suárez, el equipo Culé se encontró en desventaja rápido porque a los cuatro minutos de juego convirtió para el conjunto local Erick Cabaco. Para pero, sobre los 18 de esa etapa inicial apareció Borja Mayoral para el 2-0 parcial.

Sobre el final del encuentro, Coutinho se hizo cargo de un penal a favor del Barsa y marcó el gol de su equipo para el 2-1 final.

Con este resultado, el Levante irá al Camp Nou (el 17/01) con ventaja para tratar de quedarse con el pasaje a los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque no será fácil porque allí seguramente estará Messi en la cancha.



RULLI, OTRA VEZ FIGURA

Betis recibió a la Real Sociedad por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey e hizo todo para ganar el partido, pero chocó con Gerónimo Rulli y no pudo pasar del 0-0.

El argentino, que venía de ser una de las figuras de su equipo en el triunfo ante Real Madrid por La Liga, sacó todo lo que le tiraron e incluso le ahogó más de una chance clara a Giovani Lo Celso.

Con este resultado, la llave quedó completamente abierta y el pase a cuartos de final se definirá en Anoeta la próxima semana.