Sigue el dominio en cuatriciclos Deportes 11 de enero de 2019 Redacción Por RALLY DAKAR 2019

FOTOS WEB NICOLAS CAVIGLIASSO. El argentino volvió a ser el más rápido del día y lidera la general en Quads. SE RETRASO. Federico Villagra cayó en la clasificación general en Camiones. ENTRE LOS LIDERES. Kevin Benavidez bajó del segundo al sexto lugar en la general de Motos.

Como viene haciéndose habitual en el presente Dakar que se está desarrollando en Perú, la Argentina volvió a terminar el día jueves en lo más alto de la categoría Cuatriciclos. Esta vez con cinco de sus representantes, quienes se encargaron de ocupar las primeras colocaciones del parcial, dejando libre únicamente el 3er lugar, que lo ocupó el francés Alexandre Giroud (Yamaha). Nicolás Cavigliasso (Yamaha) y Jeremías González Ferioli lograron el 1-2, mientras que Manuel Andujar (Yamaha), Gustavo Gallego (Yamaha) y Santiago Hansen (Honda) se ubicaron del 4° al 6° lugar. Además, Julio Estanguet (Can-Am) se colocó 10°, por lo que fueron ¡seis! los compatriotas que integraron el “Top 10”. Detrás suyo finalizaron Gastón Mattarucco (Yamaha), Martín Sarquíz (Can-Am) y Carlos Verza (Yamaha).

En el global, ya son siete los argentinos que integran el selecto grupo de los diez mejores: Cavigliasso es líder (15h49m19s), seguido por González Ferioli (a 34m03s) y Gallego (a 47m19s). Hansen es 6° (a 2h35m28s), Estanguet 8° (a 3h11m17s), Sarquíz 9° (a 3h41m13s) y Mattarucco 10° (a 3h45m06s). Detrás quedaron Andujar (12°, a 5h04m12s) y Verza (13°, a 5h48m42s).

Con respecto a las motos, Kevin Benavides (Honda) no pudo mantener el 2° puesto del clasificador general, pero igualmente se sostiene entre los líderes. Ayer acabó 9° la especial, por lo que cayó a la 6ª ubicación del global, aunque a solo nueve minutos de Ricky Brabec (Honda), el nuevo líder. Con respecto a los demás argentinos, su hermano Luciano (KTM) terminó 13° (su mejor resultado parcial de la semana), Martín Duplessis (Honda; aquejó dolores fuertes en una mano, al punto de admitir que por ello estuvo desconcentrado) 39°, Alberto Ontiveros (Honda) 49°, Sebastián Urquía (Yamaha) 72° y Fernando Hernández (KTM) 86°. Por otro lado, el miércoles, y producto de los fuertes dolores sufridos en el fémur de su pierna derecha (el cual se fracturó hace tres meses), abandonó Franco Caimi (Yamaha). En la general, Luciano Benavides es 14° (a 50m52s), Duplessis 35° (a 2h51m13s), Ontiveros 47° (a 4h07m03s), Hernández 66° (a 6h05m28s) y Urquía 67° (a 6h09m20s).

En Camiones, Federico Villagra, Ricardo Torlaschi y Alejandro Yacopini (Iveco) no tuvieron una buena jornada, al perder más de una hora hacia el ecuador del tramo. Ello los hizo caer en el clasificador general, y perder muchas chances de poder aspirar a la victoria. A la tardecita, aún no habían arribado a la meta, ya que les faltaba superar los últimos dos “Way Point”.

Eduardo Blanco, navegante del español Jesús Calleja (Toyota), es el único argentino que culminó la especial entre los autos. Lo hizo en el puesto 22. Ya sin puertas en el camino está Fernando Mussano (copiloto de Nicolás Fuchs –Prototipo-), mientras que a Adrián Santos (Can-Am) y a Juan Manuel Silva (Can-Am) les resta superar solo un WP. Del resto, todos se encuentran transitando la segunda parte del tramo, salvo Ramón Nuñez (Toyota), que junto a Fernando Acosta abandonó antes de iniciar la jornada.



SE AFIANZA AL-ATTIYAH

El cuarto día del Rally Dakar 2019 dio inicio a la Etapa Maratón. Por primera vez en la edición, la caravana se dividió en dos: Motos y Cuatriciclos partieron de Arequipa y arribaron a Moquegua, por lo que realizaron 352 kilómetros de especial y 159 de enlace; Autos, Side By Side y Camiones arribaron a Tacna, lo que generó que, si bien el tramo cronometrado resultó ser el mismo que el las demás categorías, el enlace se extendió hasta los 312 kilómetros. El terreno se dividió en varias secciones: al inicio los competidores transitaron un camino arenoso pero sin dunas, para luego, después de una neutralización de 50 kilómetros, afrontar caminos de río seco, con piedras y tierra, donde predominó el "fesh-fesh". Nasser Al-Attiyah (Toyota) se mantiene en lo más alto entre los autos. El príncipe catarí ganó la especial (2ª en esta semana) con una marca de 3h38m49s. A 1m52s culminó Stéphane Peterhansel (Mini), y a 8m32s el que se va erigiendo como la revelación, Jakub Przygonski (Mini). Nani Roma (Mini; a 8m49s) y Sébastien Loeb (Peugeot; a 12m23s) completaron los cinco mejores, en otra jornada con dificultades para Carlos Sainz (Mini; 7° tras perder 10 minutos en el inicio del tramo) y para Giniel De Villiers (Toyota; como mínimo 22° luego de sufrir un fallo mecánico que lo demoró más de 40 minutos). El que no inició la especial fue Robby Gordon (Textron), que desertó luego de tres jornadas en las que pasó desapercibido. Al-Attiyah lidera la general con un tiempo de 12h12m57s. A 8m55s se encuentra Peterhansel, y a 20m51s Roma. Przygonski y Yazeed Al-Ajhi (Mini; hoy 6°) aparecen a 22m17s y a 24m59s respectivamente.

La categoría Side By Side inició la jornada con Francisco López (Can-Am) como líder. Sin embargo, el chileno sumaba más de una hora de retraso al pasar por el último control de paso, por lo que su situación en el global no será la misma al terminar el día. La etapa fue para Sergey Kariakin (BRP; 4h23m59s), que superó a Rodrigo Moreno (Can-Am; a 14m26s), y a Gerard Farrés Guell (Can-Am; a 16m08s). La general lo tiene a Kariakin (con 14h32m33s) al frente, seguido por Farrés Guell (a 11m26s) y Moreno (a 30m00s).

En Motos, el golpe duro que representó para Honda la deserción de Joan Barreda Bort se revirtió en parte con el triunfo de Ricky Brabec, que además depositó al estadounidense a la cima del clasificador general. Con un tiempo de 3h40m30s, quedó por delante de las principales KTM: Matthias Walkner (a 6m19s del líder), Toby Price (a 7m07) y San Sunderland (a 11m35s). El 5° lugar fue para Adrien Van Beveren (Yamaha; a 13m29s). En el global, Brabec (12h33m00s) supera por 2m19s a Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien perdió 20 minutos con el vencedor y acabó 14°. El hipotético podio lo completa Price, a 4m22s, mientras que Sunderland (a 5m45s) y Van Beveren (a 8m56s) cierran el “Top 5”.

Como el miércoles, Andrey Karginov (Kamaz) se quedó con lo mejor del día para los camiones. Al detener el cronómetro en 4h09m49s, superó por 1m29s a Martin Macik (LIAZ) y por 13m24s al líder de la general, Eduard Nikolaev (Kamaz). Este se mantiene al frente pero ya con menos de cinco minutos de ventaja (4m58s) sobre Karginov, mientras que a 8m39s aparece otro Kamaz, el de Dmitry Sotnikov (hoy 4°).

Este viernes finalizará la Etapa Maratón y será el día previo al de descanso. Motos y cuatriciclos recorrerán 776 kilómetros (345 de especial), y autos, UTV y camiones 714 (452).