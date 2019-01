Gallardo volvió a hablar de la Selección Deportes 11 de enero de 2019 Redacción Por El Muñeco se refirió a sus chances de dirigir la albiceleste y contó sus deseos de cara al futuro.

FOTO WEB GALLARDO. / "Tengo un compromiso total con esta institución".

Marcelo Gallardo ofreció ayer una conferencia de prensa que dejó algunas frases interesantes. Tras recordar el título logrado en la Libertadores y esquivar consultas por los refuerzos, el Muñeco fue consultado nuevamente por sus dichos sobre la Selección.

El miércoles, el entrenador había dicho que "siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren".

Buscando aclarar su dichos, avisó que está bien donde está. "Tengo un compromiso total con esta institución. Lo único que dije fue eso, traté de aclarar algo que nunca hice. Nunca la rechacé porque nunca me la ofrecieron. Estaba cansado que dijeran que la rechacé. No puedo desmentir algo que nunca pasó. Después, que lo tomen como lo quieran tomar". Y aclaró además, que "todos saben lo crítico que he sido con este proceso. Pero así como dije eso, también dije ¿a qué entrenador no le gustaría dirigir hoy o el día de mañana a la Selección? Hoy estoy cómodo donde estoy".