Schwartzman avanza en Sydney

11 de enero de 2019

FOTO WEB SUBE. El Peque ya está en semifinales.

Diego Schwartzman sigue a paso firme en los primeros movimientos de la temporada. Superó en un duro encuentro al japones Yoshihito Nishioka por 6-1, 3-6 y 7-6 (1) y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Sydney. Ahora deberá enfrentarse con el italiano Andrea Seppi en busca de un lugar en la final, que viene de eliminar a Stefanos Tsitsipas, primer preclasificado del certamen. El Peque comenzó con seguridad el partido. Le quebró en dos oportunidades el servicio y casi no le dio chances al 75° del ranking. Sin ceder su saque, el argentino superó cómodamente a su rival por 6-1 luego de poco más de 20 minutos de juego. Sin embargo, el trámite cambió en el segundo parcial y el asiático afianzó su servicio y se quedó con el de Schwartzman en el segundo juego. La pequeña ventaja fue decisiva y el set fue para el lado de Nishioka. La definición tuvo suspenso. Ambos se quebraron el saque en una oportunidad, la paridad se mantuvo hasta el final y tuvieron que ir a tie break. Allí, Peque le tiró toda la jerarquía encima y se quedó con la muerte súbita y el partido con un 7-1 que le permitió quedar entre los cuatro mejores del torneo.

Schwartzman, que comenzó el año 19°, subió tres puestos en el escalafón mundial y arrancará la próxima semana como número 16 del ranking ATP. Primero, claro, tendrá el duelo ante Seppi en las primeras horas de este viernes.



MAYER, ELIMINADO

La temporada no había arrancado bien para Leo Mayer (54° ATP). El correntino eligió Brisbane para terminar el 2018 y recibir el Año Nuevo, pero el último día del año se fue con una dura derrota contra el ignoto serbio Miomir Kecmanovic. La suerte parecía haber cambiado en Nueva Zelanda: debutó con un triunfo en sets corridos frente al noveno preclasificado, el estadounidense Steve Johnson (33°). Matteo Berrettini (52°) fue su siguiente oponente y, aunque comenzó set abajo, el Yacaré se recuperó y se metió en cuartos de final. Pero esa instancia fue la última. Sandgren, 63° del ranking de la ATP, se impuso en el primer enfrentamiento entre ambos y enfrentará al alemán Philipp Kohlschreiber en semis. Fue por 6-3 y 7-6 (7-5) en una hora y 33 minutos de juego. Mayer sumó tres aces, contra 11 del norteamericano, y completó su desempeño con un 58 por ciento de efectividad con su primer servicio, el 68 por ciento de los puntos ganados con el saque inicial y el 62 por ciento con el segundo. De esta forma, el correntino mantiene una baja estadística de éxitos sobre canchas duras (64 victorias contra 85 caídas), que baja aún más cuando se trata de cuartos de final. En esa instancia, apenas ganó un partido de los siete que disputó. ¿Cuándo? En 2015 se impuso a Julien Benneteau por 6-3 y 7-6 (7-4) en el ATP 250 de Sydney. Cabe destacar que en Los Angeles 2009 también avanzó pero por la no presentación del estadounidense Mardy Fish. Horas después de consumada su derrota, Mayer conoció cuál sería su rival en el Abierto de Australia, que comenzará la próxima semana. Habrá duelo trasandino: el argentino se medirá a Nicolás Jarry (43°), quien viene de bajarse del ATP de Sydney por una ampolla en el pie. Con la performance en Auckland -donde sumó su primer triunfo individual en cinco meses-, Mayer sumó 25 puntos y se ubica 52° en el ranking en tiempo real, aunque puede ser superado por otros competidores.



SIGUE TRUNGELITTI

Marco Trungelliti, 121º del ranking, quedó a un paso de meterse en el cuadro principal del Abierto de Australia. Este jueves superó al inglés James Ward por 6-4, 3-6 y 6-3, y avanzó a la tercera ronda de la clasificación. Ahora irá frente al estadounidense Mitchell Krueger (231º) y, de superarlo, conseguirá su lugar en el Torneo. Con ocho aces, dos dobles faltas, el 73 por ciento de efectividad con el primer servicio y 38 puntos de break ganados, al santiagueño le llevó una hora y 56 minutos superar a Ward. De acceder al cuadro principal, sería la segunda experiencia de Marco en el primer Grand Slam del año. La anterior fue en el 2016, cuando cayó en segunda ronda frente al búlgaro Grigor Dimitrov. En tanto, Juan Ignacio Lóndero cayó ante el alemán Oscra Otte por 6-2 y 6-2, y quedó eliminado en la Qualy masculina. Por el lado del femenino, Nadia Podoroska perdió frente a la alemana Antonia Lottner 6-2 y 6-3, y Paula Ormaechea tampoco pudo con la estadounidense Nicole Gibb. Fue derrota por 7-5 y 6-2.



SORTEO DISPAR

El serbio Novak Djokovic, primer favorito, debutará en el Abierto de Australia, que se jugará desde el domingo 13 hasta el 27 de enero, contra un jugador procedente de la fase previa, mientras que el español Rafael Nadal, segundo, lo hará ante el australiano James Duckworth, 238 del mundo y que accedió al cuadro principal por invitación. El suizo Roger Federer, tercer candidato y campeón defensor, se estrenará ante el uzbeko Denis Istomin, 99 en la lista ATP, según el sorteo efectuado este jueves, con el propio Federer y la danesa Caroline Wozniacki como anfitriones. El suizo se cruzará con Istomin por séptima vez tras imponerse en las seis anteriores ocasiones. Entre los argentinos el Peque Diego Schwartzman jugará con un tenista proveniente de la clasificación, al igual que Guido Andreozzi. En tanto Leonardo Mayer chocará con el chileno Nicolás Jarry, Guido Pella irá ante el portugués Joao Sousa y Federico Delbonis contra el local John Millman.