Aumentaron a 224 las personas evacuadas por las inundaciones

Día a día aumentan la cantidad de personas evacuadas en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, en el marco de la emergencia hídrica que esta viviendo nuestra provincia.

Según la secretaría de Protección Civil de la provincia de Santa Fe el número llegó 224, donde 10 de esas personas son pertenecientes a dos familias en el Polideportivo de Villa Minetti; 18 personas pertenecientes a siete familias en la iglesia de El Nochero; 56 personas pertenecientes a 18 familias en el Polideportivo de Santa Margarita; 25 personas pertenecientes a nueve familias en la capilla “San Cayetano” de Calchaquí; 60 personas en Campo Hardi; 30 en Florencia; y 25 en Reconquista.

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a cargo de Jorge Alvarez, entregó hasta el momento 1500 kits alimentarios, 100 colchones, 100 frazadas y 400 kits de limpieza.

Por otra parte, el gobierno provincial giró ayer aportes a 48 localidades, en el marco de la emergencia climática. En total, se entregaron $ 8.050.000 que permitirán a municipios y comunas, atender solicitudes de gastos de urgente ejecución.

En todos los casos, la secretaría de Protección Civil de la provincia tuvo intervención y verificó la magnitud de las consecuencias del fenómeno, en los pueblos y ciudades que solicitaron la ayuda económica.

Además, los fondos fueron establecidos por Resolución 1130, en el caso de 21 localidades, por un monto de $ 5.070.000; y Resolución 1075, en el caso de 27 municipios y comunas, por $ 2.980.000. En ambos casos se menciona que la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 ha solicitado el uso de parte del fondo de reserva constituido para la atención de situaciones de emergencia, en favor de administraciones locales.



RECOMENDACIONES

SANITARIAS

El Ministerio de Salud informó las medidas a adoptar debido a la abundante lluvia registrada en diferentes zonas de la provincia, ya que algunas áreas se encuentran anegadas. Según advierte, como consecuencia de este fenómeno climático suele producirse contaminación de las fuentes de agua y de alimento, acumulación de agua estancada y proliferación de roedores, moscas y mosquitos.

Además, piden mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades y a las medidas establecidas. Postergar salidas innecesarias. No arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua No arrojar basura a la corriente de agua.

Evitar que los niños jueguen en lugares donde todavía queden restos de agua de la inundación. Usar siempre calzado para trasladarse y guantes o bolsas plásticas para actividades de limpieza.

En tanto, las inundaciones y las aguas permanentes suponen diversos riesgos, incluidas las enfermedades infecciosas, dermatitis, enfermedades respiratorias y traumatismos. Por eso, frente a síntomas como fiebre, diarrea, dolores musculares y accidentes, es importante la consulta oportuna.

El agua para consumo humano (beber, cocinar o bañarse) debe ser segura, esto es, limpia y no contaminada. Se considera agua segura como agua de red, agua de la canilla y la potabilización con cloro/lavandina: agregar dos gotas de lavandina concentrada por litro de agua, tapar el recipiente y dejar reposar 30 minutos antes de usarla.



SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

Este es un tema muy importante, y que puede pasar por alto en relación a la emergencia que están viviendo los vecinos inundados. Piden revisar todo alimento que haya quedado en el hogar y eliminar aquellos que contengan suciedad o restos de residuos arrastrados por el agua, o presenten envases abollados u oxidados

En el caso de la heladera, el tiempo de conservación de alimentos perecederos (leche, carne, pescado) generalmente es de cuatro a seis horas. Dichos alimentos no se pueden conservar a temperatura ambiente, a diferencia de las frutas y verduras que eventualmente pueden mantenerse hasta que muestren signos evidentes de deterioro

Además, desde la secretaría exigen ingresar a la casa durante el día para no tener que prender las luces, ya que la energía eléctrica y el suministro de gas o las garrafas deben estar apagados para evitar incendios, electrocuciones o explosiones. Si el clima lo permite, abrir puertas y ventanas para ayudar al proceso de secado y utilizar ventiladores para eliminar el exceso de humedad, tratando de secar lo más pronto posible.

Por su parte, será importante prevenir todo tipo de enfermedades, teniendo en cuenta la situación sanitaria, utilizando agua segura, lavarse frecuentemente las manos, mantener la lactancia materna y disponer la basura en recipientes bien protegidos. Además por los mosquitos, es importante recordar que la combinación de humedad, encharcamientos y altas temperaturas es un factor importante que permite la reproducción de los mosquitos del dengue. Por eso, se debe eliminar el agua acumulada en recipientes que se comportan como criaderos de mosquitos del dengue. Para evitar las picaduras deben usarse pantalones largos, calcetines y camisas de manga larga, así como repelentes de insectos.