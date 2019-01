Oscar Gasparotti fue, acaso, el primer candidato que lanzó su lista de cara a la intendencia de nuestra ciudad. Dentro de Cambiemos, creó "Podemos", y viene trabajando desde hace 4 meses para llegar con fuerzas al 28 de abril. "Lanzamos la campaña el 24 de septiembre y esto no para hasta el 28 de abril, por lo que no nos podemos ni resfriar. Pero estamos contentos, estamos bien, la gente nos da un positivo, nos recibe muy bien. Hay encuestas dando vueltas, que no son nuestras, y que nos dan muy bien, nos posicionan. Por lo que estamos muy contentos", le dijo ayer, junto a su equipo, en la Redacción de LA OPINION.

Punzante, el comerciante dijo que "Rafaela está con ciclos terminados" y cargó derecho hacia el Intendente Luis Castellano: "los vecinos no quieren saber más nada con el Intendente Castellano. Eso es lo que nos dicen, no sé si eso después los llevará al box el día de la elección, pero el ciclo está terminado debido a las falencias que han quedado. La inseguridad es lo primero, pero tenemos problemas con la educación, con las cloacas, con aguas, con desagües y otros reclamos con el gobierno provincial que hace muy poco por nosotros y por las localidades vecinas", sostuvo Gasparotti.

En tanto, dijo que "las obras no se hacen, pasamos de sequía a inundación y lo único que nos han traído a Rafaela es un veredita que parecía que era una ciclovía, pero que no deja de ser una veredita que encima está rajada, no se inauguró, y el hormigón está rajado. Y eso no hace más que certificar lo pobre del trabajo que están haciendo y que tenemos que llevárselo a la gente", insinuó en relación a la obra de la Ciclovía Rafaela - Bella Italia, que fue anunciada hace meses atrás, luego de tantas gestiones del Ejecutivo.



LO QUE LA GENTE

TIENE QUE SABER

El candidato de Podemos sostiene que los rafaelinos deben estar al tanto de cómo se manejan los políticos actuales, tanto en la ciudad como en la provincia. "Queremos que la gente vea la situación, que tenga en cuenta las cosas que se hacen mal. En caso de que sea el Intendente tenemos que exigir obras de calidad porque sino tenemos que volver a gastar. Lo mismo en la seguridad y en el trabajo", expresó y agregó: "la gente te habla de la inseguridad, y tenemos que explicarle que hay trabajos de fondo que hacer, y que tienen que ver con la policía de la provincia y con la educación, que viene en picada libre. La ausencia del Estado es tan marcado, mientras que la decadencia en la inseguridad y educación han hecho estragos".

Además, expresó que en todos lados "falta trabajo, microemprendimientos...", y cargó contra la modalidad política actual: "la gente con el tema de recibir bonificaciones se ha puesto un poco cómoda. Tenemos que hablar con los vecinos y decirle que los chicos tienen que trabajar y llevar su ganancia a sus casas, que tienen que sentirse útiles y que de esa forma vamos a empezar a cambiar un poco la cabeza de los jóvenes. Los chicos tiene que estudiar y tener tiempo para el deporte", añadió Gasparotti.



"HAY UN MATRIMONIO"

"En Rafaela hay mucha impunidad, la policía mira para otro lado. Si somos elegidos queremos hablar con el próximo gobernador para decirle las cosas que tenemos que hacer para solucionar el problema. Yo no tengo dudas que acá hay un matrimonio, que es el gobierno provincial y el gobierno municipal, que se retan el uno al otro, y que no solucionan los problemas", dijo Gasparotti, haciendo una especia de parodia de la relación que tienen hoy Castellano y el gobernador Lifschitz, que exponen tantas diferencia a menudo.

Y siguió: "Castellano empezó con una primera intendencia que estaba muy bien y la segunda vino en picada libre. No se rodeó de los mejores exponentes, como secretario y demás, creo que en la parte política erró e inclusive ahora se equivoca en agregar gente que no suma absolutamente nada, pero si suma al monto que tiene que erogar por mes la Municipalidad en sueldos, lo que hace que en el 2019 el Municipio esté en riesgo con los números", sostuvo el candidato de Cambiemos.

A modo de cierre, dijo que "el Intendente tiene que darse cuenta a tiempo de no dejar una intendencia en rojo porque hasta ahora el intendente no se ha lanzado a la candidatura por lo cual tiene que saber que a partir del 2020 va a haber otro intendente, por eso creo que lo que debería hacer, además de todos los errores que ya tuvo, es no tomar más gente para que estas erogaciones se frenen y ver si llegamos a fin de año con los números medianamente", analizó.

Por último, también hubo para el Socialismo: "está utilizando a un señor que es encargado del Nodo para hacer publicidad para Rafaela. Eso me molesta mucho como ciudadano, que regalen cosas cuando faltan 100 días para las elecciones. Les juega muy en contra eso", concretó.