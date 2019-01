“Se está a tiempo de levantar y llevar al club donde todos quieren”

Sergio Rodríguez ya es jugador de Atlético de Rafaela. El defensor de 34 años se sumó rápidamente al equipo de Juan Manuel Llop, para disputar la segunda parte del torneo de la B Nacional, temporada 2018/2019.

“Las expectativas son las mejores, llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas de sumarme al plantel, a los trabajos e ir ganándome de a poco un lugarcito en el grupo que se los ve muy alegres, muy unidos”, le dijo el uruguayo, ex Independiente Rivadavia de Mendoza, a la prensa en sus primeras palabras tras su arribo.

Su salida del elenco mendocino se resolvió rápido y fue fundamental para poder sumarse prácticamente desde el inicio de la pretemporada a su nuevo club: la ‘Crema’.

“Todos sabemos que la pretemporada es la base de todo, es muy importante, necesario y es positivo que desde el vamos estemos todo el grupo trabajando a la par”, remarcó Rodríguez, que se desempeña como segundo marcador central.



- ¿Por qué la decisión de salir de Independiente Rivadavia?



- Fue una decisión personal que tomé, lo hablé y se lo trasmití a las personas correspondientes y eso queda ahí, a modo personal, ya estoy dando vuelta la página y mentalizándome en lo que es Atlético de Rafaela.



- ¿Qué balance hacés del último semestre tuyo en el elenco mendocino?



- Muy bueno, no solo en lo individual, en lo colectivo principalmente que era lo más importante. Nos propusimos mantenernos y terminar en zona de clasificación al reducido y se logró, mediante un gran esfuerzo que se hizo, mucho amor propio, mucho sacrificio, con la colaboración de todo un gran grupo. El esfuerzo fue mucho por eso hoy por hoy Independiente está posicionado donde esta y eso me dio más tranquilidad aún al momento de tomar la decisión de irme.



- Y en lo individual también te fue muy bien, jugaste prácticamente todos los partidos…



- Sí, agarré una buena continuidad así que eso me permitió alcanzar un nivel, creo yo, aceptable y por suerte acompañó con los resultados del equipo y eso hace que haya sido un semestre redondo.



- ¿Cómo viste el semestre de Atlético?



- Uno se queda con los números, es raro verlo a Atlético que no este en los primeros lugares, hay que ser realistas y es un equipo que en la categoría siempre se mantuvo en las primeras posiciones. Son circunstancias, esto es muy parejo, queda todavía muchísimo, el torneo empieza ahora, se está a tiempo de levantar y llevar al club a donde todos quieren y tiene que estar.



- ¿Qué opinión te merece el torneo hasta el momento?



- Muy parejo, cada vez más exigente, cada vez todos los equipos trabajan más, todos se preparan mejor, se ve un buen nivel.