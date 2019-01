Compromiso de Carrió Nacionales 11 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11. - "Estoy fuera de la política, estoy corrida, es decir, haciendo política desde otro lugar. Voy a hacer campaña por Cambiemos en todo el país", señaló la diputada en declaraciones al programa "A Dos Voces" que se emite por el canal de noticias TN los miércoles por la noche.

Durante la entrevista, Carrió desmintió cualquier tipo de pelea con el mandatario y aclaró que a veces "es preferible no hablar" y que esa fue la estrategia para llevar adelante a Cambiemos. Y agregó: "Nuestra relación es así".

La líder de la CC-ARI en el macrismo aclaró que sostiene relación fluida con la mayoría de los ministros, y mantiene comunicación directa en particular con el funcionario clave de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con quien dijo "habla siempre".

Sin embargo, fiel a su estilo Carrió envió un claro mensaje para el jefe de la cartera de Producción y Trabajo."Dante Sica se tiene que poner los pantalones largos, él tiene que cumplir, tiene que jugar por las Pymes y no por las grandes corporaciones".

Puntualmente, la diputada se refirió a la baja de los aranceles del acero y el aluminio, como una de las medidas principales para dar margen de exportaciones a las Pymes.

En cuanto al desdoblamiento de las próximas elecciones, Carrió -que ayer se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con quien acordó consolidar Cambiemos- se mostró confiada y aclaró: "Cambiemos no va a desdoblar y Vidal va a hacer lo que sea mejor para el presidente Macri. Es una alternativa que van a manejar los dos". La líder de la CC-ARI se encargó de resaltar la confianza que le tiene tanto a la Gobernadora como a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a quien destacó por su carácter y aplomo. "Esa ministro es lo mejor que tenemos", concluyó al respecto.