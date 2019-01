Panorama Político

LOS CONCEJALES

VUELVEN AL RUEDO

En diciembre desde el Departamento Ejecutivo Municipal habían deslizado que necesitarían a los concejales en enero, mes de receso en la actividad legislativa (junto a febrero y julio, los tres meses en los que hay sesiones ordinarias). En este marco el cuerpo legislativo realizará hoy a partir de las 9 una sesión extraordinaria para tratar una agenda de temas, aunque se destaca la necesidad de dar luz verde al convenio firmado por el intendente Luis Castellano, y la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, para reemplazar los focos del alumbrado público por iluminación LED, lo que se producirá un importante ahorro energético en este concepto.

A apenas 40 días del cierre de listas, una buena parte de los 10 concejales rafaelinos tiene aspiraciones electorales. Carina Visintini, de Cambiemos, está confirmada como cabeza de lista para renovar su mandato en el espacio que llevará como candidato a intendente a Mauricio Basso. Silvio Bonafede y Eva Garrappa terminan sus mandatos este año, al igual que Lisandro Mársico -también pretende ganarse otros cuatro años como edil de la ciudad-. Y después está la probable postulación a intendente del radical Leonardo Viotti, quien enfrentaría a Basso en la primaria de Cambiemos -quizás también a Oscar Gasparotti y vaya a saber si además a Carlos Zimerman-.

Por lo pronto, hoy es la última jornada laboral del principal empleado de todos los rafaelinos, el intendente Luis Castellano, quien desde el lunes iniciará su período de vacaciones hasta fin de mes. En ese lapso decidirá junto a su familia si se presenta para un nuevo mandato. De todos modos, nadie duda que será candidato a la re-reelección porque el peronismo local no tiene una figura de su dimensión para este puesto -Alcides Calvo buscará sumar más años en el Senado provincial y Omar Perotti, se sabe, intentará otra vez ser gobernador-.

Así que desde la semana próxima será Lalo Bonino, el titular del Concejo, quien quede a cargo del Ejecutivo.



EN EL PJ, CHOCAN

LOS PLANETAS

"Lo sospeché desde un principio" repetía en cada escena El Chapulín Colorado ante situaciones que se veían venir con claridad. La precandidatura a gobernadora de la rosarina María Eugenia Bielsa se dejaba ver a lo lejos por más que nadie confirmaba nada en términos oficiales. Quizás se jugaba al misterio para que al menos se hable de ella. Y finalmente ayer ocurrió lo que nadie dudaba: la protagonista de la historia dijo que competirá por ser la próxima gobernadora de Santa Fe, aunque claro que antes deberá ganar las elecciones primarias de finales de abril en las que enfrentará al rafaelino Omar Perotti.

Si bien hay otros dirigentes que se inscribieron en esta carrera, en términos de realismo político no tienen demasiadas chances de llegar primeros a la meta. Si se mantienen en competencia, a lo sumo pelearán por el tercer puesto. Leandro Bussato, Marcos Cleri, María de los Angeles Sacnún anticiparon sus pretensiones, aunque ahora habrá que esperar cómo impacta en sus respectivos campamentos la decisión de Bielsa.

¿Vale la pena dedicar tiempo, esfuerzo físico en recorrer la Provincia y todos los fondos disponibles para dar batalla en una elección que difícilmente puedan ganar? En este escenario, habrá que estar atentos a los alineamientos de aquellos que quizás resignen sus aspiraciones.

El partido del año parece darse en la interna del PJ santafesino, más allá de que Bielsa dijo que hasta el mismo día de cierre de inscripción de listas, el 22 de febrero, apostará por la unidad aunque claro sin dar un paso atrás en su objetivo.

En Cambiemos o el Frente Progresista celebrarán si finalmente no hay unidad en el peronismo puesto que así reforzarán sus chances. Es que si Perotti y Bielsa logran un acuerdo podrían ser una fórmula imbatible... y el resto solo participaría para pelear por el resto de los lugares del podio, aunque sin premios.



EN CAMBIEMOS,

AUN NO SE SABE

Por ahora el frente Cambiemos tiene dos inscriptos dirimir en las primarias la candidatura a gobernador por el espacio que a nivel nacional lidera Mauricio Macri. Se trata del diputado provincial macrista, Federico Angelini, y el intendente radical de Santa Fe, José Corral.

Al igual que en el peronismo, se declama por la necesidad de lograr listas de consensos o de unidad, pero nadie cede terreno. Es algo así como que la unidad es posible "si yo voy primero y vos segundo". El problema que la frase la repiten los dos y así no hay chances. Excepto que baje una orden superior desde Casa Rosada y ponga orden.

Corral está muy confiado en la presencia territorial del radicalismo que está en Cambiemos (más allá de que la UCR santafesina, orgánicamente, integra el Frente Progresista, Cívico y Social). Angelini, que en Rafaela trabaja muy estrechamente con los cuatro concejales de Cambiemos más afines al macrismo -Lalo Bonino, Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual- mantiene sus aspiraciones.

Todavía falta para el cierre de listas del 22 de febrero, pero nadie puede garantizar que ambos precandidatos finalmente resuelvan todo en las primarias del 28 de abril.



EN EL JUEGO DE

LAS DIFERENCIAS

Cada vez que tiene la oportunidad, el gobierno santafesino procura dejar en evidencia sus diferencias que tiene en materia de gestión con el nacional que lidera Mauricio Macri. A veces con mayor sutileza y otras de frente mar. El lunes en su cuenta de Twitter el gobernador Miguel Lifschitz publicó una foto en la que se lo ve frente al amplio escritorio de su despacho en una de las esquinas de la planta alta de la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe. La imagen estaba acompañada por el siguiente mensaje: "¡Primer lunes de 2019! Acá no nos tomamos vacaciones y trabajamos con muchas ganas porque creemos en lo que hacemos". Así, se diferenció de Macri, quien aún disfruta de una prolongada licencia -desde el 22 de diciembre- en la exclusiva Villa La Angostura.

Días antes había sido la ministra de Educación, Claudia Balagué, la que disparó al blanco de Cambiemos. "Mientras en otras partes del país cierran #escuelasnocturnas, en #SantaFe abrimos más, porque nos importa la gente que quiere estudiar para trabajar y progresar", escribió en su cuenta de Twitter. Hacía referencia a la polémica porteña por el cierre de escuelas nocturnas en tanto que en nuestra Provincia, en una década se abrieron 30 escuelas medias para adultos.