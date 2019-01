Las canciones de Domingo Ríos*

Canto a Purmamarca - huayno Vámosle dando y le dando chango, porque llega el carnaval, domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. A Purmamarca le canto con la caja y el erkencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. Vámosle dando y le dando chango, alegrando el carnaval, domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi Purmamarca querido. ---------------------- Por tus caprichos mujer - taquirari Una y mil veces te dije amor, nunca te apartes de mi querer, y vos de mala y caprichosa te fuiste a padecer. Quiéreme, dame todo, todo tu cariño, quiéreme, como aquella vez cuando eras niña, bella mujer de mi querer. Siempre te he dado todo mi amor, nunca me quisiste comprender, porfiada de andar prisionera en brazos de otro querer. Hoy que te encuentras lejos de mí pienso que algún día has de volver, arrepentida de dejarme por tus caprichos mujer. ----------------------- La susqueña - zamba Con su rebocito blanco tras de sus cabras se va envuelta de temporales cruza por lo airamapales de las mañana’ a las tardes. Solita en el cerro cobre hilando al pie de un cardón como si hilara una nube que la acaricia y la cubre allá en las más altas cumbres. Sebastiana Vázquez se va, se va buscando al cielo de tanto andar y en las estancias nevadas de la aguadita y la ollada se oyen lamentos de su alma. Susqueñita la pastora nunca tuvo un carnaval toda su vida en las abras arriando ovejas y cabras entre tolares y amaras. Era un aluvión de sangre que Suchuhuaico lloró al ver que entre las centellas un día tras de una estrella contenta se fue con ella. --------------------------- Zamba del cardón Hombre verde que estás en los cerros vestido de espinas, sangre de algodón levantando los brazos al cielo ofreciendo sus flores a nuestro Señor. Capitán de un ejército heroico que por las montañas parece avanzar con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas bello cardonal. Milenario guardián de los incas paladín y poeta del sol quien tuviera un ranchito de adobe con un techo’i tabla de un viejo cardón. Pasacana, la fruta madura manjar de los runas, la miel del pastor silba el viento una melancolía y en su melodía se escucha su voz. Hoy me siento un cardón solitario y me espina una pena de tanto pensar es por eso que con mi guitarra le brindo esta zamba en este cantar. *Domingo Ríos, autor y compositor jujeño es hermano de Tomás Lipán (Tomás Ríos). Nació un 12 de mayo de 1945 en la localidad jujeña de Purmamarca, hijo de Eduvijis Mamani (pastora de cabras) y Florencio Ríos. Su vocación musical despertó a temprana edad ya que casi desde la cuna se aferró la quena a su corazón. Junto a sus primeros pasos, sentía la brisa de Los Andes, que le maravillaba con dulcísimas melodías de quenas y zampoñas. Con el correr del tiempo llegó a ejecutar más de veinte instrumentos de vientos autóctonos, como así también a fabricarlos. Falleció en mayo de 2004. ------------------------