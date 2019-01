Nico Castro a Sarmiento de Resistencia

El cordobés Alexis Nicolás Castro finalmente arregló su vínculo con Sarmiento de Resistencia, Chaco, para jugar los próximos 6 meses en el torneo Federal A de Fútbol.

Castro, de 34 años, había sido sondeado por un equipo boliviano y también lo pretendía, con ofertas concretas, Sportivo Belgrano de San Francisco y el Deportivo Libertad de Sunchales. Finalmente el ex Atlético de Rafaela jugará en el conjunto chaqueño.

El ‘Decano’ dirigido por Raúl Valdez pelea por el ascenso a la B Nacional, clasificado al octogonal que se iniciará en febrero, pero su primer compromiso en este 2019 será por Copa Argentina ante su clásico rival Chaco For Ever, el 20 y 27 de enero próximos.

Sarmiento, quien finalizó tercero en la primera fase del campeonato, jugará cuatro partidos como visitante y tres como local en el Octogonal que iniciará el primer fin de semana de febrero. En lo que a viajes se refiere, solo tendrá que ir a Tucumán para enfrentar a San Jorge; y a Río Cuarto para chocar ante Estudiantes. Los otros dos partidos fuera del Centenario serán ante For Ever, y ante Boca Unidos en Corrientes, es decir que no deberá recorrer grandes distancias.

El primer gran objetivo del plantel es el campeonato, esto implica pasar al Pentagonal por el primer ascenso a la B Nacional, y para ello deberá terminar entre los dos primeros de la zona, o ser el mejor tercero del torneo.

Teniendo en cuenta el fixture sorteado, Sarmiento debutará el 3 de febrero ante For Ever; luego, el 10, recibirá a Desamparados de San Juan. En la tercera fecha, el 17 de febrero enfrentará en Corrientes a Boca Unidos; el 24, será local ante Huracán las Heras (de Mendoza); en la quinta fecha, el 3 de marzo, irá a Tucumán para confrontar ante San Jorge; en la sexta (el domingo 10 de marzo) será anfitrión de Maipú de Mendoza; y en la última fecha, el domingo 17, visitará a Estudiantes en Río Cuarto.