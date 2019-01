Chocó con un caballo suelto en la ruta 34 Policiales 10 de enero de 2019 Redacción Por A 3 KM DEL “CRUCE DE ANGELICA”

A las 23:20 de la noche del martes, personal policial de la Subcomisaría 5ª de Angélica, recepcionó un llamado telefónico anónimo, dando cuenta de que en ruta 34, entre los kilómetros 190 y 192 -unos 3 km al norte del cruce con la Autovía 19- habrían sido vistos caballos sueltos, y que uno de ellos habría sido embestido por un vehículo del cual -curiosamente- no hay ningún dato ya que no permaneció en el lugar hasta la llegada de la policía.

Personal policial de Angélica se hizo presente en el lugar certificando la veracidad de la información recibida, y encontrando muerto sobre la banquina y la cinta asfáltica un caballo color tostado. Mientras tanto, otro caballo de los llamados “tobianos” (con manchas oscuras sobre blanco), se encontraba deambulando por la banquina totalmente desorientado.

Una vez despejada la cinta asfáltica de la ruta nacional 34, muy transitada por camiones en ese horario, se retuvo al equino, quedando depositado en un campo vecino hasta tanto se logre dar con los propietarios de los mismos, a fin de determinar responsabilidades sobre lo ocurrido.

Los efectivos realizaron además un rastrillaje por la zona no observando otros animales sueltos.

Hechas algunas consultas entre los hacendados de la zona, dijeron desconocer a los propietarios de los equinos causantes del accidente.

Como ya se dijo, respecto del vehículo involucrado, no fue factible obtener datos por el momento, ya que desapareció del lugar sin que se conozcan las razones.



URUGUAYOS

ACCIDENTADOS

Tres personas de nacionalidad uruguaya resultaron con lesiones leves en un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 17:15 del martes, en la Ruta Nacional N° 19 a la altura del km 75.

Se trató de una mujer de 38 años identificada como Paola Leticia López Pereyra, y dos niños Mateo Agustín Graña de 9, y Ian Graña de 2, que se trasladaban como acompañantes en un automóvil Volkswagen Suran.

El conductor, un hombre uruguayo de 43 años identificado como Daniel Jesús Graña Salvia, resultó ileso, en tanto que los dos niños y la mujer fueron trasladados al Hospital “Jaime Ferré” de la ciudad de Rafaela para un control médico.

No hubo otros vehículos involucrados en el suceso, por lo que el VW Surán fue única parte del siniestro vial.

Personal de la Subcomisaría N° 5 de Angélica se hizo presente en el sitio, dándose conocimiento del hecho a la fiscal de feria Dra. Lorena Korakis, y superioridades de esta UR V.