Denuncian que SanCor adeuda 18 millones de pesos a tamberos

“En toda la zona, la empresa SanCor ha dejado de pagar a los productores. Acumuló una deuda en nuestra Cuenca de más de 18 millones de pesos y en las zona cercanas de otro tanto. Se está dejando que la fábrica entren en diferentes zonas, retiren leche y de buenas a primeras no pagan y ni siquiera dan alternativas de poder cobrar”, señaló Alejandro Stéfano, miembro de la comisión directiva de la Cuenca Lechera Mar y Sierras -cuya entidad con sede en la localidad bonaerense de Tandil nuclea gremialmente a tamberos de esta zona desde hace 50 años- sobre la crítica situación de la cooperativa sunchalense desde el pasado 5 de diciembre.

Y destacó que “ahora estamos ante el Ministerio de AgroIndustria, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Lechería de Nación y Provincia, haciendo todo tipo de gestiones para que esto no suceda, para que no se vuelvan a vivir éstas situaciones, pero sin embargo no pasa nada , no nos están caso. No sé si no hay voluntad o no hay forma de parar esta situación”.

Según resaltó Stéfano, “acá se puede hacer una denuncia y un montón de cosas más, pero SanCor sigue destrozando productores por todo el país. Para esto para nosotros es un tema de defensa a lo que cueste. Tenemos que lograr que ésta fábrica en particular, al igual que otras que puedan trabajar de igual forma, no vuelvan a levantar leche, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires”.

Desde que se registró la situación, “la leche se entrega a otras fábricas, pero pasa lo mismo que venía pasando antes. Cuando SanCor entró en el mercado de la Cuenca Lechera Mar y Sierras, la leche ya estaba con un precio bastante reprimido y ellos vinieron ofertando un precio mayor y todas las fábricas enseguida se pusieron al mismo nivel. Ahora la competencia no existe. Se empiezan a cartelizar las fábricas y no importa nada”.

El miembro de la Cuenca Lechera Mar y Sierras recordó además que “hace más de 20 años ha tenido varios problemas SanCor en la zona. También en la zona centro de la provincia de Santa Fe. Es una fábrica que está en convocatoria. Pero vemos que lo que están haciendo en provincia de Buenos Aires no tiene ningún tipo de control”.



UN 2018 MUY DURO

"Hemos tenido un 2018 muy duro, como toda producción que tiene ligados sus precios al dólar, nos ha castigado fuertemente el aumento superior a un 100% que experimentaron los costos de los tambos tras la devaluación que experimentó el peso durante el año pasado", declaró.

"El golpe fue muy fuerte para la situación económica que deben afrontar los establecimientos, no solo del centro de la provincia de Buenos Aires, sino también de todo el país. La mayoría son emprendimientos familiares, que requieren entre cuatro y seis meses para acomodarse del impacto que tuvo sobre los costos, ya que la mitad del mismo tiene que ver con la necesidad de adquirir granos y forraje para la alimentación de los animales", agregó.

Allí, según explicó Stéfano, pesa y mucho la deuda que tiene SanCor con productores de la zona. Reconoció que "en toda la zona, la Cooperativa Láctea ha dejado de pagar a los productores y se acumuló una deuda en nuestra cuenca de más de $18 millones. Y en las zonas cercanas, deben otro tanto. Se está dejando que la fábrica entre en diferentes zonas, retire leche y luego no pague".

El dirigente tambero también advirtió que la empresa, hasta el momento, no ha ofrecido alternativas sobre cómo va a resolver este problema. Además, Stéfano comentó que han informado de esta situación a funcionarios nacionales y provinciales, y tampoco han recibido respuestas a los reclamos.

No se descarta que en las próximas horas los tamberos afectados por esta situación inicien acciones judiciales, con la posibilidad que sea a través de una denuncia penal. (Fuentes: El Eco de Tandil e Infobae).