Maidana desafió a Floyd

Deportes 10 de enero de 2019 BOXEO

No importa que haya anunciado su retiro como profesional en agosto de 2016. Para Marcos Maidana, parece, el boxeo todavía no es parte del pasado. Y busca un regreso con todas las luces: a través de las redes sociales, el Chino desafió a Floyd Mayweather, con quien ya tuvo dos combates en 2014.

"Floyd, la primera te gané. La segunda te volé un diente. Falta la tercera. Acá estoy, para mi regreso", comenta Maidana en un video que subió a la cuenta de Instagram de su empresa promotora de combates.

A recordar: antes de su retiro en 2016, el Chino (de 35 años) se vio la cara en dos ocasiones ante Mayweather (de 41) arriba de un ring, ambas en Las Vegas. En la primera, el argentino perdió por puntos en un fallo mayoritario, mientras que en la segunda contienda también cayó ante Money por la misma vía aunque por decisión unánime.

Por lo pronto, la última aparición del estadounidense fue a fines del año pasado cuando enfrentó en una exhibición al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa, a quien derrotó en apenas 139 segundos.

Pero el Chino no sólo se quedó en Mayweather, sino que también fue por más y desafió al filipino Manny Pacquiao, al mexicano Canelo Alvarez y al británico Amir Khan. "Aquí estoy", les dijo a los tres.

Por lo pronto, el Chino estará presente esté sábado en el estadio Polideportivo de Mar del Plata organizando la pelea entre Fabián Andrés Maidana (su hermano) y el venezolano Jaider Parra.