Podio histórico en cuatriciclos

Con la llegada del Dakar a Sudamérica hizo su primera aparición la categoría Cuatriciclos. Quizás por ello, siempre fue la que mejores resultados le dio a la Argentina, y que tuvo en los hermanos Patronelli a los grandes dominadores de su primer lustro de vida.

Si bien desde el último triunfo de uno de los nacidos en Las Flores (Marcos, en 2016) nuestro país no volvió a tener un vencedor en la especialidad, si fueron varios los que tomaron la posta como protagonistas. La actual edición en Perú no hizo más que confirmar aquello, debido a que fueron dos argentinos los vencedores de las primeras tres etapas: Nicolás Cavigliasso (1ª y 2ª especial) y Jeremías González Ferioli (la 3ª, este miércoles).

La conseguida en las últimas horas por el cordobés de 23 años resultó histórica, ya que lideró un 1-2-3 de representantes nacionales, dejando atrás a Cavigliasso y a Gustavo Gallego. Además, otros coterráneos como Manuel Andujar (Yamaha; 7°) y Julio Estanguet (Can-Am; 9°) también se ubicaron entre los mejores, por lo que la mitad del "Top 10" estuvo completado por argentinos. Los cuatro compatriotas restantes, Gastón Matarucco (Yamaha), Santiago Hansen (Honda), Carlos Verza (Yamaha) y Martín Sarquíz (Can-Am), también vieron la meta, entre el puesto 15° y 18° respectivamente.

En la general, Cavigliasso lidera con 10h57m12s. Lo sigue González Ferioli a 29m52s y Gallego a 30m20. Más atrás se ubican Hansen (10°, a 2h12m35s), Estanguet (12°, a 2h19m10s), Sarquíz (13°, a 2h34m57), Mattaruco (14°, a 2h52m20s), Verza (16°, a 4h30m34s) y Andujar (17°, a 4h48m37s).

Otra categoría en la que la Argentina contó con un representante entre los punteros fue la de Motos. Gracias a un buen trabajo personal y a errores ajenos, Kevin Benavides (Honda) terminó 3° la etapa y se colocó 2° en el clasificador general (arrancó el día 8°), quedando a 11m23s de distancia de Pablo Quintanilla (Husqvarna), el líder (Joan Barreda Bort, que venía primero, debió abandonar). Luciano Benavides (KTM; 14°), Martín Duplessis (Honda; 47°), Alberto Ontiveros (Honda; 48°), Fernando Hernández (KTM; 74°) y Sebastián Urquía (Yamaha; 79°) también completaron el parcial, mientras que Franco Caimi (Yamaha) y Matías Notti (KTM) aún no llegaron. Por el lado del mendocino, registra un largo retraso en la última parte del especial, mientras que el debutante no llegó siquiera a completar la mitad del tramo. En el global, el menor de los Benavides es 15° (a 48m51s del líder), Duplessis 32° (a 2h12m49s), Ontiveros 49° (a 3h09m49s), Hernández 62° (a 3h53m05s) y Urquía 68° (a 4h23m48s).

En Camiones continúa el protagonismo argentino, de la mano de Federico Villagra, Alejandro Yacopini y Ricardo Torlaschi. El Iveco terminó 2° la especial y se ubica en la misma ubicación en la general, a solo 5m17s del trinomio ruso que tiene como piloto a Eduard Nikolaev (Kamaz).

Por último, en la categoría Autos el mejor argentino sigue siendo Fernando Mussano. El navegante de Nicolás Fuchs (Prototipo) culminó 20° el parcial, y se ubica 15° en el global, a 1h09m35s del líder, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota). A la tardecita había sido el único compatriota en arribar a la meta.

La tercera etapa del Rally Dakar 2019 resultó desafiante para los corredores. Fueron 798 los kilómetros que recorrieron tras partir de San Juan de Marcona, en lo que fue el segundo parcial más largo de la competencia. Este jueves se iniciará la etapa maratón, con distinto recorrido para las categorías: motos y cuatriciclos irán de Arequipa a Moquegua (511 kilómetros totales, 352 de especial) y autos, UTV y camiones hacia Tacna (664, 352).