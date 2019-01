Victorias de Mayer y Diego Schwartzman Deportes 10 de enero de 2019 Redacción Por TENIS

FOTO NA LEO MAYER./ Avanzó a cuartos en Auckland.

Buen momento de Leonardo Mayer en la gira previa al Abierto de Australia. Después de cinco meses de su último triunfo, ahora sumó dos en Nueva Zelanda y está en cuartos de final.

El argentino, 54° del ranking, venció al italiano Matteo Berrettini, 52° del mundo, para meterse entre los mejores ocho del ATP de Auckland con una particularidad: levantó tres match points antes de vencerlo por 5-7, 7-6 (5) y 6-3. Cabe recordar que Mayer había pasado 141 días sin victorias en singles. Ahora, en los cuartos de final se enfrentará con Tennys Sandgren, que derrotó a Marco Cecchinato en primer turno.



INICIO GANANDO EL PEQUE

Diego Schwartzman ganó en su primer partido del año. El argentino venció al español Guillermo García López por 6-2 y 6-3 y se metió en cuartos de final del ATP de Sídney.

El Peque no mostró signos de molestias musculares en su pierna izquierda que habían retrasado su pretemporada. Por el contrario, más allá de que cedió su servicio en una ocasión, mostró solidez y no dejó dudas para llevarse el match. Ya en cuartos, se topará con Yoshihito Nishioka, buscando prevalecer ante similares características.

En tanto, Guido Andreozzi, que ingresó como perdedor afortunado de la qualy y dio el golpe ante el local Ebden, no pudo con el primer preclasificado Stefanos Tsitsipas. Fue 6-3 y 6-4 en lo que es su primera participación en el torneo y ahora jugará ante Andreas Seppi (37°).



SE ILUSIONAN

Los argentinos Marcos Trungelitti y Nadia Podoroska avanzaron en la clasificación para el Abierto de Australia, que comenzará el lunes próximo en Melbourne, al vencer al alemán Kevin Krawietz y a la belga Maryna Zanevska, respectivamente. El santiagueño, de 28 años y 121 en el ranking mundial, le ganó a Krawietz (233º) por 6-4 y 6-2 tras una hora de juego. En la próxima instancia jugará ante el inglés James Ward (187°).

Por su parte, la rosarina de 21 años y 304 en la clasificación WTA, doblegó a Zanevska por 3-6, 6-3 y 6-3, en una hora y 40 minutos. Ahora enfrentará a la alemana Antonia Lottner (195°).



ESPERANDO A DELPO

Juan Martin del Potro hará su debut de 2019 en Delray Beach el próximo mes. El torneo de cancha dura anunció que su campeón de 2011 está comprometido a jugar en la primera ronda el 19 de febrero.

Del Potro, el campeón del Abierto de EE.UU. 2009, está afuera del primer torneo de Grand Slam del año mientras continúa recuperándose después de fracturarse la rótula derecha en octubre. El argentino se encuentra actualmente en el puesto número 5 del ranking mundial y esta sería su tercera aparición consecutiva en el torneo.