El Ejecutivo convocó al Concejo a Extraordinaria Locales 10 de enero de 2019 Redacción Por El intendente Luis Castellano firmó el decreto para que el Concejo se reúna este viernes y trate, en otros temas, el convenio de adhesión del municipio al programa de recambio del alumbrado público con luces LED.

El intendente Luis Castellano firmó el Decreto a través del cual el Departamento Ejecutivo llamó al Concejo Municipal a Sesión Extraordinaria para este viernes desde las 9 hs. con el objetivo principal de tratar el proyecto de adhesión por parte de la Municipalidad de Rafaela al programa “Iluminá tu Provincia”, que consiste en el reemplazo de las antiguas luminarias del alumbrado público por modernas y eficientes luces LED.

Vale recordar que a este beneficio para todos los vecinos de la ciudad se llegó luego del diálogo mantenido entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial que arrojó como resultado la firma de un convenio que estableció un proceso de vinculación entre el Estado local y la Empresa Provincial de la Energía para el recambio de luminarias en el alumbrado público.

Un puerto al que no se hubiese podido llegar si se hubiera dado curso a un proyecto que pretendía que la Municipalidad rescindiera, de manera unilateral, su lazo con la EPE para hacerse cargo de la cuota de alumbrado público.



MAS PROYECTOS

Otros proyectos que requerirán la atención por parte del Concejo son la autorización de una prórroga para la compra directa de materiales. Si bien el ítem fue aprobado el año pasado, este año deberá ser ratificado teniendo en cuenta el nuevo presupuesto, el aumento de precios y la inflación. En este aspecto, el municipio tiene la necesidad de comprar y pagar a corto plazo para conseguir mejores precios.

Se añade a lo antedicho, el contrato de comodato con el Grupo Scout N° 227 “Nuestra Señora de América Latina” para el uso de un espacio verde, la designación de nuevas autoridades en el CAEPAM (Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales) y la ratificación de un convenio de donación de tierras para la apertura de calles y espacios verdes.



SEGUIR TRABAJANDO

Con respecto al llamado a Extraordinarias, el intendente Castellano dijo que “necesitamos avanzar con la ratificación del convenio con el Gobierno Provincial para el programa de iluminación LED para toda la ciudad y se necesita una Ordenanza para seguir en marcha con ese programa. Eso es fundamental”.

El mandatario -quien a partir de la próxima semana comenzará su período de licencia tal como aprobó el Concejo- expresó que “hay algunos cambios de partidas y ordenanzas de donaciones que también necesitamos que sean tratadas ya que son cuestiones que van quedando de fin de año y que es necesario que se aprueben para continuar con los trámites”.

El titular del Ejecutivo Municipal afirmó que “nosotros no paramos, seguimos trabajando y van surgiendo una serie de proyectos y de programas, por eso requerimos que el Concejo nos acompañe”. Castellano no descartó “que le pidamos al Concejo otra extraordinaria para que tenga a consideración ordenanzas que son para beneficio de la ciudad”.