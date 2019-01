Otro clásico en el inicio Deportes 10 de enero de 2019 Redacción Por El CF dio a conocer ayer el fixture para los elencos rafaelinos, donde volverán a cruzarse, una vez más, en la primera fecha en el Germán Soltermam el próximo 27 en una zona que será de 5 equipos, ya que se sumó Colón de San Justo. Libertad tiene fecha libre en el arranque. Se espera por la confirmación de la forma de disputa.

FOTO ARCHIVO UNA COSTUMBRE. El “9” le ganaba 2 a 0 a la BH en julio de 2017 en el inicio del ex Federal B, en el último cruce entre ambos en el Soltermam.

Luego de algunas idas y vueltas, el Consejo Federal finalmente dio a conocer ayer el fixture del Torneo Regional Federal Amateur 2019. En definitiva, 241 es el número final de clubes que participarán del torneo y lucharán por 4 ascenso al Torneo Federal A 2019. Y tal como se esperaba, se produjeron algunos cambios . En primer lugar, hubo variantes en las fechas de comienzo del torneo, ya que las zonas de 6 y 5 equipos siguen teniendo el 27 de enero, pero las zonas de 4 equipos estarán iniciando el primer fin de semana de febrero. En tanto, el 31 de marzo es la fecha probable donde culminarían las fases de grupos en todas las regiones.

En lo que respecta a los representantes de nuestra Liga, los tres equipos integrarán la Zona 3 de la Región Litoral Sur, con el agregado de que será un grupo de 5 equipos y no 4 como se había adelantado. El que se sumó a los que nos representan (9 de Julio, Ben Hur y Libertad) y a Cosmos FC de Santa Fe fue Colón de San Justo, otro integrante de la Liga Santafesina.

Y fiel a la costumbre de los últimos años, los rafaelinos volverán a verse las caras en la primera fecha, esta vez en el estadio Germán Soltermam el próximo domingo 27, en una zona que finalmente tendrá 10 fechas (8 partidos). En esa primera jornada, tendrá libre Libertad de Sunchales, que debutará en la 2ª fecha visitando a Ben Hur en el estadio Parque, mientras que en León estará visitando a Colón. En la tercera jornada, la BH tendrá inactividad, mientras que el “9” lo hará en la jornada siguiente.

En cuanto a los clasificados, si habrá 1 o 2, y la forma de disputa, este miércoles no se dieron a conocer y resta la oficialización por parte del CF para las próximas horas.



EL FIXTURE

El fixture completo de la Región Litoral Sur, Zona 3 es el siguiente:

1ª fecha (27/1/19): 9 de Julio vs. Ben Hur y Cosmos vs. Colón SJ. Libre: Libertad.

2ª fecha (3/2/19): Ben Hur vs. Libertad y Colón SJ vs. 9 de Julio. Libre: Cosmos.

3ª fecha (10/2/19): 9 de Julio vs. Cosmos y Libertad vs. Colón SJ. Libre: Ben Hur.

4ª fecha (17/2/19): Colón SJ vs. Ben Hur y Cosmos vs. Libertad. Libre: 9 de Julio.

5ª fecha (24/2/19): Ben Hur vs. Cosmos y Libertad vs. 9 de Julio. Libre: Colón SJ.

6ª fecha (3/3/19): Ben Hur vs. 9 de Julio; Colón SJ vs. Cosmos. Libre: Libertad.

7ª fecha (10/3/19): 9 de Julio vs. Colón SJ y Libertad vs. Ben Hur. Libre: Cosmos.

8ª fecha (17/3/19): Cosmos vs. 9 de Julio y Colón SJ vs. Libertad. Libre: Ben Hur.

9ª fecha (23/3/19): Ben Hur vs. Colón SJ y Libertad vs. Cosmos. Libre: 9 de Julio.

10ª fecha (31/3/19): 9 de Julio vs. Libertad y Cosmos vs. Ben Hur. Libre: Colón SJ.