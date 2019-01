"A Peñarol no le hubiera costado jugarlo" Deportes 10 de enero de 2019 Redacción Por "Miliki" dijo que desde Córdoba podía dar una mano en el proyecto para disputar el Regional Amateur

Aún a 300 kilómetros de distancia, Daniel Miliki Jiménez sigue pendiente de Peñarol, el Club donde se formó, jugó, dirigió y fue dirigente. En la charla con LA OPINION llegó el momento de hablar de la V Azulada y, al menos para nosotros, nos interiorizó de una cuestión que al menos generó una cierta sorpresa.

"Sigo al tanto. Salimos campeones, no se pudo dar con Tacural en la final del Absoluto", para luego mencionarnos que "habíamos hablado con el Pini (Marcelo Giusta) que lo ayudaba de mi lado de Córdoba para jugar el Regional, pero hubo gente que no quiso jugarlo. Y al club no le salía nada, porque con el Pini conseguíamos todo, no le salía nada a Peñarol. Es una lástima porque no se sabe cuando se podrá volver a dar la oportunidad".

Agregó que "ojalá que no se hayan equivocado estos muchachos (en referencia al nuevo grupo dirigencial), ahora habrá que salir campeón de nuevo para jugarlo. Sé que quieren agarrar unos chicos nuevos, pero no es fácil estar en un club. Nosotros con el Pini estuvimos cuatro años, salimos tricampeones, jugamos el Regional, hicimos las luces, tribunas, compramos el colectivo. Pero no es fácil, si no te movés, si no conseguís aunque sea mínimos aportes no se puede".

Como jugador, Miliki fue uno de los que más réditos le dio a Peñarol con su transferencia, allá por el año 1996 a Atlético, cuando había pasado junto con Sergio Comba. Tocando el tema de las inferiores, expresó que "el último jugador que vendimos creo que fue el Loco (Matías) Carelli, en 2011 a Unión de Sunchales. Si no le apuntás a las divisiones inferiores, que son el aporte económico para luego sustentar el plantel superior e infraestructura, estás errado. Hay que apoyarlas, vender jugadores o hacer convenios para seguir levantando. Y tener buenos educadores en las inferiores, porque hoy tenemos la realidad de un país donde los chicos son 'terribles'. Por eso se necesitan mas educadores que técnicos".