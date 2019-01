El Municipio entregó 5.600 tarjetas SUBE

La Municipalidad de Rafaela ha entregado de manera gratuita 5.600 tarjetas SUBE, hasta el momento, en relación a este cambio que sufrirá el servicio de minibuses el próximo 12 de enero, cuando solamente podrán viajar aquellos que tengan este plástico, dejando atrás la implementación de la TEP.

Recordemos que hay muchas más tarjetas en la ciudad, que son las que los usuarios compraron en su momento, cuando comenzó el cambio. En tanto, estas entregan son por única vez, ya que si la tarjeta se pierde o se rompe, se deberá comprar. Vale mencionar que todavía se siguen entregando unidades, por lo que el número va a aumentar en los próximos días, hasta llegar al sábado.

En primera instancia, se desinstalaron los puntos de carga TEP y los usuarios con saldo en su crédito podían seguir viajando mientras, al mismo tiempo, tramitaban la SUBE. Es así como, de esta manera, de acuerdo a lo dispuesto por Nación Servicios, se arribó a la salida de servicio de la TEP y, a partir de este fin de semana, los usuarios que utilicen cualquiera de las 5 líneas para viajar en nuestra ciudad lo podrán hacer únicamente con la SUBE.

"Con el sistema nosotros arrancamos el 12 de septiembre y por contrato está la obligación de un período de transición que dura hasta este viernes -mañana- en donde coexisten los dos sistemas: el anterior, la tarjeta TEP nuestra con la SUBE. A partir del sábado 12 va a haber sobre los colectivos únicamente un sólo sistema para poder viajar que va a ser el SUBE a través de la tarjeta", explicó a LA OPINION Daniel Ricotti, Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad.

Y agregó: "esto es por contrato, por eso hemos mandado una comunicación que se va a reforzar el vienes y el sábado. Y por eso este período de transición era para permitir a los usuarios del sistema anterior que puedan ir gastando su saldo y para que puedan ir adquiriendo su tarjeta SUBE se seguía recargando dinero en las tarjetas, luego se cortó y ya hace 1 mes y medio que no se puede recargar y quedaba únicamente para utilizar el saldo remanente que tenía en tarjeta, lo que le posibilitaba al usuario no quedarse con algún saldo que no iban a poder utilizar", dijo a este Medio el funcionario.



BENEFICIOS Y PUNTOS DE CARGA

Para los usuarios que tienen algún descuento o beneficio, como el de la Tarifa Federal Nacional, donde están incluidos todos los jubilados que están en el Anses, donde están incluidos todo el personal doméstico o cualquiera de los programas que hay en el Anses, como el Progresar o el de la AUH, se le entrega la tarjeta por primera vez de manera gratuita. También en este sistema están incluidos personal doméstico y los ex combatientes de Malvinas.

Recordemos que las tarjetas se entregan en el hall del palacio municipal, en el local que tiene el Municipio de la Terminal de Ómnibus, en el local que hay en el parquecito Malvinas, sobre calle Tucumán y san Martín y también en los stand de Rafaela en Acción, que semana a semana, varía de barrio. Con el DNI, el ciudadano se puede llevar la tarjeta para poder movilizarse por la ciudad, mientras que los jubilados deben llevar un recibo de sueldo. "Al día de hoy, el sistema nacional lo ofrece el usuario de tarjeta para el usuario común a través de toda la red de carga que tiene donde se pueden ver en la página web del Municipio los lugares de recarga y los de la venta de la tarjeta", dijo Ricotti.

Aquellas personas que sufren una discapacidad tendrán su tarjeta de manera gratuita y el boleto educativo, que rige el 100% de descuento en el período educativo, no tiene hoy la posibilidad de viajar sin costo. El mismo se pondrá nuevamente en marcha el 25 de febrero, donde los estudiantes y docentes, van a obtener nuevamente el viaje gratuito, con las modalidades correspondientes.

Antes, el 18 de febrero, tendrán que ir a validar la condición de estudiante o de docente, trayendo la documentación como todos los años, el certificado de alumno regular, o el certificado del empleador que le da la institución a los docentes, en cualquiera de los 4 centros vigentes, sacando su turno correspondientes, evitando así la cola (recordemos que el tope es 3500).