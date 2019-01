Bielsa realizará "un importante anuncio" Locales 10 de enero de 2019 Por Darío H. Schueri ¿SE POSTULA A GOBERNADORA?

Mientras el gobernador Miguel Lifschitz, tras pernoctar en Ceres, está en la zona del siniestro hídrico en el Departamento 9 de Julio junto a las autoridades comunales, productores y vecinos afectados, este jueves a las 10 de la mañana en el Club Banco Provincia de esta capital María Eugenia Bielsa hará “un importante anuncio”, según el tono del comunicado hecho llegar a medios de comunicación y periodistas.

Algunos colegas periodistas ya especulan con el nombre del compañero de fórmula, a lo que una fuente consultada por La Opinión nos previene y recomienda aguardar su palabra. “María Eugenia no se va a bajar de donde nunca se subió”, chanceó otra fuente cuando le ironizamos si anunciaría que se bajaría porque Omar Perotti no quiso la unidad.

Precisamente, el propio Perotti opinó que sería el momento oportuno para anunciar su candidatura, aunque su campaña vaya a ser atípica; de todos modos Perotti dejó en claro que hace tiempo se prepara para enfrentarla en las PASO.

Otra fuente a la que tuvimos acceso nos hizo saber que estará sola en la mesa y que tampoco dirá quién será su compañera de fórmula, aunque la invitación a la prensa la hizo en esta capital un Concejal del FPV.



CAMBIEMOS AL

ROJO VIVO

A todo esto, en el otro andarivel, sigue -y se potencia- la guerra fría entre José Corral y Federico Angelini por el supuesto de que haya PASO, o no, dentro de Cambiemos Santa Fe. Uno y otro mantienen posiciones irreductibles: Corral asegura que será el candidato del consenso, mientras que Angelini afirma todo lo contrario.

La diputada nacional del Espacio Carrió Lucila Lehmann le aderezó un poco mas de misterio a la cuestión diciendo que “lo ideal es que no haya internas. Pero hay que ver que se decide en Buenos Aires; por ahora hay varias demostraciones de que hay apertura para que haya dos o hasta tres listas”.

Corral se envalentona con sendas encuestas publicadas con una semana de diferencia, por los matutinos nacionales La Nación y Clarín que le dan a él una supremacía electoral por encima de Bonfatti y Perotti, ya no sólo de Angelini en una virtual interna.

Omar Perotti, en conversaciones con titulares de importantes sindicatos provinciales les aseguró que la Caja de Jubilaciones no se toca; “en todos los países del mundo quedó demostrado que las cajas deben ser manejadas por sus beneficiaros, o sea, los trabajadores”, les aseguró en caso de acceder a la gobernación.



NO A LA TELEMEDICINA

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, constituido en sus dos circunscripciones dejó sentada su posición frente a la nueva modalidad de atención a través de videoconsultas.

El Colegio señaló que el acto médico es “presencial y requiere de la interacción del profesional con el paciente en forma personal, en un ámbito adecuado y respetando todas las implicancias ético-legales que rigen la profesión en la provincia de Santa Fe”; además de hacer notar que “el ejercicio de la Medicina es una actividad interpersonal, hecho por personas para las personas. La formación ética y la calidad humana del trato con los pacientes es consustancial con la formación científica; y es por esto que reafirmamos la importancia de la anamnesis, a través de la historia clínica, y del examen físico adecuado, que solo se logra de manera presencial”.