La concreción de obras que llevan al progreso

ATALIVA. - La concreción de la Fiesta del Chorizo Artesanal, encuentro que convoca a miles de visitantes de diversas poblaciones de nuestro Departamento y en sitios más alejados también se convierte en una estupenda vidriera para exhibir los logros de la comunidad, es por ello que este es un buen momento para conversar con el jefe comunal, Fabio Sánchez, para conocer realizaciones, proyectos y objetivos.

En tal sentido el titular de la Comuna señaló "la obra más importante es el jardín comunal, nos llevó mucho tiempo poder lograr esta obra, porque justo habíamos licitado y nos agarró el cambio del Gobierno nacional, y para nosotros poder llevar adelante esta obra es muy importante".



Dos obras importantes

Agregó que "tenemos dos obras importantes: el jardín maternal y poder haber instalado en Ataliva la Tecnicatura en producción agropecuaria con la Universidad Católica de Santa Fe. En Ataliva teníamos una carrera terciara que veníamos trabajando para conseguirla desde hace mucho tiempo y ahora realmente se concretó.

"Esto no beneficia solamente a la gente de Ataliva, sino a una amplia región, gran parte del departamento San Cristóbal, parte de Las Colonias, Castellanos, parte de la zona de Córdoba, porque con estos tres años de Tecnicatura ofrece la posibilidad que con tres años más puedan graduarse como Ingenieros Agrónomos, y esta propuesta que puede cursarse en nuestra comunidad es la base para graduarse como Ingeniero Agrónomo", agregó.

Al ser consultado en relación a si la comunidad está preparada para alojar a estudiantes que para la cursada deban instalarse en la población puso de relieve que "nosotros conformamos una comisión que se llama Pro Facultad que tiene por objetivo ocuparse de que si un chico no tiene dónde parar, conseguirle el lugar para alojarse; si un chico quiere viajar, conseguirle el transporte, si tiene problemas económicos, cómo conseguirle la beca, tenemos empresas que nos ayudan con becas, para que puedan estudiar. La idea es que ningún chico se quede sin estudiar, por ninguna de las situaciones que estuve detallando".



Gasoducto

Le asignó especial trascendencia a esta obra, señalando que "para nosotros, el que haya podido llegar el gasoducto troncal a la localidad fue muy bueno en este año, porque esto nos va a dar a nosotros una mejor fachada como localidad, en cuanto al crecimiento, ya tenemos los permisos con Litoral Gas para que en los meses de mayo-junio comience con esta obra que tanto beneficio le dará al pueblo".



Cloacas

"El 24 de enero, de este año nosotros haremos una convocatoria a toda la localidad para que, si el pueblo está de acuerdo, comenzar con la obra de cloacas, obra que se irá desarrollando en distintas etapas, ya que es la obra que nos falta: tenemos el agua, vamos a tener el gas y faltan las cloacas, ya que un pueblo que cuente con todas estas obras es un pueblo que apunta al progreso. Como lo hicimos en aquel momento e hicimos 24 cuadras de pavimento, aquello para nuestro pueblo fue algo hermoso, mucha gente se admira de la cantidad de cuadras ejecutadas".





Av. 25 de Mayo

Le consultamos por la repavimentación de la avenida céntrica, y un poco en broma señaló " realmente me hizo caer mucho cabello la Av. 25 de Mayo, hemos gestionado en conjunto con el senador Alcides Calvo, con el ministro Saglione, hemos trabajado arduamente para que pueda hacerse, hemos repavimentado una mano y bacheado la otra, porque agarramos el cambio del dólar y se incrementó muchísimo, pero ha quedado de la mejor manera, hemos cambiado las luminarias, colocamos led -como también lo hicimos en la plaza pública-, eso hizo que el cuando se ingresa al pueblo haya otra imagen, hecho que realmente lo realza.

"En estos días hemos comprado 50 columnas más para colocar en distintos sitios, para lograr mayor iluminación, hecho que aportará mayor seguridad".



La fiesta

En relación a la realización anual atalivense Sánchez recordó que "se hará en el mismo lugar del año pasado, un lugar que ahora sí está renovado, no hay más pozos, está repavimentado, hay luminarias nuevas, es un lugar muy acogedor, muy lindo, creo que se pasará una excelente noche. Será una fiesta enorme, con una gran cantidad de conjuntos, el club hace un esfuerzo muy grande, lo está haciendo la Comuna, el senador Alcides Calvo, también parte de la Provincia, porque hacer una fiesta gratis, animada por seis conjuntos, no muchos lo hacen, Ataliva logró hacerlo, es una fiesta nacional, queremos invitar a toda la gente que tendrá la ocasión de degustar sabrosas propuestas y bailar hasta el amanecer".