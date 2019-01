Por TV un economista insultó a una periodista

"Sos una roñosa porque me hacés trampa, para hacerme discutir con un pelotudo", le dijo Javier Milei a la conductora de un programa del canal Crónica, cuando la mujer quiso mediar en una discusión que el economista mantenía con otro invitado al programa. Mirá un video.

No es la primera vez que el mediático economista Javier Milei insulta a una mujer, sin que -al parecer- las organizaciones feministas accionen legalmente al respecto.

En el caso que nos ocupa, Javier Milei y Marcelo Ramal intentaban discutir pero ninguno escuchaba al otro, por lo que la conductora quiso mediar y recibió un impresentable insulto.

No resultó esta la primera vez que el economista ultraortodoxo Javier Milei -que cree que es el dueño de la verdad, y considera que todo el que no opina como él es un ignorante-, actúa de esa manera, descalificando, groseramente y con insultos, a personas que no piensan igual.

Resulta común, según destacan medios de prensa nacionales, que cuando se queda sin argumentos recurre a la descalificación, o directamente al insulto como en esta oportunidad.

Y como si el insulto a la conductora no fuera suficiente, el autoproclamado libertario y candidato a integrar una lista que se presentará en las elecciones del presente año, cerró el móvil sacándose los auriculares y gritando "¡Ramal la tenés adentro, bo...!", tras lo cual se rodeó de algunas pocas personas que lo celebraban.