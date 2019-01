9 de Julio va tomando forma

El nuevo 9 de Julio, versión 2019, se probó ayer por primera vez en la quinta semana de pretemporada, ya pensando exclusivamente en lo que será el inicio del Torneo Regional Amateur pactado, por ahora, para el próximo 27 de enero. En la ocasión, la formación que dirige Daniel Veronesse sumó 90’ de fútbol formal en el verde césped del estadio Germán Soltermam ante Tiro Federal de Morteros, que venía de jugar el último sábado ante Ben Hur.

En los primeros 60’, divididos en 2 tiempos de 30’, el DT rafaelino probó al supuesto 11 inicial, que fue el mismo del pasado viernes cuando el plantel realizó el primer entrenamiento futbolístico. En la primera parte, al ‘9’ le costó dominar el juego, tener el balón, recuperarlo y generar peligro. Se notó claramente la dureza de la pretemporada y la falta de ritmo futbolístico, algo lógico por ser el primer ensayo. La visita tuvo más el control del balón, pero apenas exigió de buena manera a Vergara en los primeros minutos. Después, fue todo lucha e imprecisiones, sobre todo en el mediocampo y en la generación. Pero sí se lo vio a un Monay muy dinámico y con presencia en el medio, aunque pudo conectarse poco con Aguilar, al igual que con los carrileros y los delanteros. Salvo algunas proyecciones interesantes de Comas por izquierda, al equipo juliense le costó pisar el área rival. Pero en la última jugada de ese primer tiempo, un tiro libre con clase del ex jugador de Belgrano de Paraná, por afuera de la barrera y al primer palo, terminó en el gol rojiblanco en el primer remate al arco.

En la segunda parte, luego de algunas palabras de un efusivo Veronesse, el equipo presionó mucho más en la salida y pudo generar varias chances de real peligro. Lo tuvo Astrada -en las próximas horas se resuelve si se queda en el plantel- a la salida de una pelota parada pero definió afuera con todo el arco libre. Tras cartón, Volken no pudo con el arquero tras una buena escalada por derecha de Funes. En ese lapso, se jugada en campo de Tiro, donde el local se adueñó del balón y empezó a llegar con claridad por los costados, sobre todo con Comas. En una misma jugada, Funes y Volken definieron al palo, y en el final, y tras una gran asistencia de Monay, el Cóndor, que necesita muchos minutos de fútbol para ponerse a tono, definió apenas desviado. Indudablemente, Veronesse se debe haber quedado satisfecho con la imagen que mostraron sus dirigidos en el segundo tiempo, aunque aún quedan muchas cosas por corregir y mejorar de cara al debut, que será en poco menos de 20 días. Por lo pronto, el 16 el ‘9’ le devolverá la visita a Tiro para seguir sumando rodaje futbolístico.



9 de Julio……….1

Tiro Federal…….0

Estadio: Germán Soltermam. Arbitro: Leandro Aragno.

9 de Julio: Gustavo Vergara (42’ Julián Maina); Héctor Sánchez, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Fabián Monserrat, Miguel Monay, Maximiliano Aguilar y Ezequiel Comas; Guillermo Funes y Lucas Volken. DT: Daniel Veronesse.

Tiro Federal: Sebastián Villalba; Bruno Tonda, Mariano Gutiérrez, Gustavo Andreo (52’ Joaquín Cañete) y Facundo Peralta; Matías Solís, Matías Rovere, Fernando Longo y Sergio Farías; Agustín Solís (52’ Oreste Galoto) y Santiago Vaira. DT: Gerardo Acuña.



Primer tiempo: a los 30’ gol de Ezequiel Comas (9).



LOS SUPLENTES

Ya en el tercer turno se enfrentaron los elencos alternativos, donde se impuso también 9 de Julio por 1 a 0 con gol del ex volante de Libertad, Baltazar Triverio, una de las incorporaciones, a los 18 minutos. Posteriormente, a los 22’, José Nuñez falló un penal que a él mismo le habían cometido. En esta oportunidad, el “9” formó con Maina; Kevin Acuña, Santiago Arnaudo -último día de prueba-, Matías Caballero y Sebastián Acuña; Baltazar Triverio, Matías Manelli, Juan Manuel Peralta y Agustín Tosetto; José Nuñez y Oscar Maldonado.