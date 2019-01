En el Hospital, vacunan contra la fiebre amarilla

Más allá de la crisis económica que redujo sustancialmente la cantidad de argentinos que vacacionan en el exterior por una cuestión de costos, las playas de Brasil siguen siendo una opción para despejarse y disfrutar de la arena y el agua con más temperatura. Y al igual que el año pasado, el Ministerio de Salud recomendó nuevamente vacunarse contra la fiebre amarilla para cuidar la salud.

"Todos los martes por la mañana en el Vacunatorio del Hospital Dr. Jaime Ferré se aplican las vacunas contra la fiebre amarilla. Claro que hay pedidos, pero en menor medida al año pasado", explicó ayer a este Diario el director del efector de salud pública, Dr. Jorge Bertram. "Tenemos dosis disponibles" agregó respecto a la capacidad para atender a la demanda.

Según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación es la mejor manera de prevenir la fiebre amarilla, una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos y que puede llegar a ser mortal. Según el organismo, una sola dosis es suficiente para protegerse de por vida por tanto quienes ya se inocularon el año pasado y vuelven a viajar a Brasil no es necesario que pasen por el vacunatorio.

En este sentido, la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación para los viajeros que vayan a los estados brasileños de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluida Brasilia), Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, San Pablo, Tocantins, determinados municipios de Bahía. Pero la OMS además aconseja que se vacunen los viajeros que visiten las Cataratas del Iguazú en suelo argentino en la frontera con tierras brasileñas, en tanto que desde la secretaría de Salud de la Nación coincidieron con esta recomendación.

"La vacuna es segura, asequible, muy eficaz y una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un plazo de 30 días", sostiene la OMS, que recomienda aplicarse la dosis al menos 12 días de iniciar el viaje al destino bajo riesgo.

Asimismo, el organismo recomienda el uso adecuado de repelentes contra mosquitos porque también constituye una eficaz medida de prevención. Incluso no debe dejar de ser utilizado por personas que hayan sido vacunadas, ya que existen otras enfermedades que también pueden ser transmitidas por mosquitos.