Gudiño, al final en Belgrano

FOTO BELGRANO OFICIAL REFUERZO./ Gudiño busca mayor participación en un nuevo club.

Cuando parecía que la llegada de Gabriel Gudiño a Colón de Santa Fe ya era un hecho, surgieron inconvenientes contractuales y finalmente el pase se cayó. Del lado de la dirigencia no estaban de acuerdo con el dinero extra que pedía su representante, pero también circuló la versión de que el jugador no convenció a Julio Comesaña, el entrenador del Sabalero.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una nueva posibilidad y esta vez se concretó: el volante dejará San Lorenzo para continuar con su carrera en Belgrano.

La llegada de Gudiño al Pirata será a préstamo con cargo. El vínculo será por un año y tendrá un costo de 150 mil dólares. Además, cuenta con una opción de compra establecida en 2,5 millones de dólares, informó el diario Olé.



DEUDA DE SAN LORENZO CON ATLETICO

El mes pasado se conoció que Atlético de Rafaela decidió avanzar por vías legales hacia San Lorenzo de Almagro para cobrar la deuda por el pase de Gudiño al Ciclón. La deuda mencionada sería de aproximadamente seis millones de pesos.

En tal sentido, medios allegados a San Lorenzo citaron ante respuestas de la Comisión Directiva azulgrana, que la cifra no sería tan grande porque hubo una alteración en cuanto al valor del dólar que debe tomarse en cuenta.