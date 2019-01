Madelón: "A Soldano lo vendieron muy barato" Deportes 09 de enero de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO OLYMPIACOS OFICIAL ENTRENANDO./ Soldano en Grecia.

Da la sensación que a Unión de Santa Fe le va a costar reemplazar a Franco Soldano, aún cuando su último semestre no había sido en alto nivel. El Tatengue vio partir al ex Unión de Sunchales, goleador del conjunto santafesino en la Superliga y principal figura en las últimas temporadas.

Lo más curioso en la partida del delantero es que por su venta al Olympiacos de Grecia a Unión sólo le ingresaron 850.000 dólares y, si bien esa cifra podría aumentar si cumple algunas cláusulas en su nuevo club, parece demasiado poco por un jugador de 24 años y de su capacidad. Esto motivó también la molestia del técnico Leonardo Madelón.

"A Soldano lo vendieron muy barato. El club tiene que mejorar en capacidad de venta. Es como producir alfajores, llenar depósitos y no vender", opinó el DT. A Unión también se le fueron Rodrigo Gómez, quien regresó a Toluca tras la finalización de su préstamo, y Gabriel Compagnucci, quien quedó libre y se fue a Patronato con el pase en su poder. A pesar de reconocer la dificultad de incorporar un goleador en el mercado de pases, Madelón confirmó que el Tatengue busca reforzar la "zona ofensiva".

A Unión se le viene un primer semestre del 2019 movidito. De arranque, jugará dos amistosos en Mar del Plata: el sábado 12 de enero frente a Aldosivi y el miércoles 16 ante Boca. Después, irá ante River el 23 en su partido reprogramado por la Superliga. Más tarde, enfrentará a Independiente del Valle, el 20 de marzo y el 17 de abril por la Copa Sudamericana.