Cartelera de novedades

CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El sábado 12 de enero, se llevará a cabo una cena y baile con la actuación musical de “Horacio Musical”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 435466 – 434547.



EL PAMI PRESENTO SU

NUEVA PAGINA WEB

* PAMI presentó su nueva página web www.pami.org.ar, diseñada exclusivamente para que las personas mayores cuenten con un mejor y más fácil acceso a la información. A partir de este nuevo diseño, los afiliados podrán ingresar a todo el contenido a través del menú principal, realizar reclamos, visualizar las campañas del momento, el contenido institucional,

los servicios y los números de emergencias de forma rápida, directa y más sencilla. De acuerdo con un comunicado oficial, la nueva página web de

PAMI beneficiará a los afiliados en la lectura y el acceso a la información que requieran con contenidos más claros y accesibles. Además, permitirá mejorar la navegación y la experiencia en el uso de la página, se informó a la prensa.

El rediseño de la página se concretó luego de un trabajo en conjunto entre las áreas médicas, sociales, sistemas y comunicación, con el fin de alcanzar un producto acorde a las necesidades de los usuarios. Además, la nueva web de PAMI tendrá su versión para teléfonos móviles, por lo que todas sus páginas internas podrán ser vistas desde el celular.



JUBILADOS PUEDEN

NOMBRAR A UN APODERADO

* Tanto jubilados como pensionados tienen la posibilidad de designar a un apoderado para hacer trámites en las oficinas de ANSeS o cobrar sus haberes previsionales. El representante debe ser mayor de 18 años de edad (si es menor, deberá estar emancipado) y tendrá que registrarse en el sistema de identificación biométrica Mi Huella. El trámite de nombramiento del apoderado debe hacerse presencialmente en cualquier delegación de ANSeS, previa solicitud de turno al 130, gratuito desde teléfonos fijos, o bien, desde www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, Turnos y seleccionar Apoderado.

No obstante, si el representante elegido es familiar directo del titular podrá dirigirse de manera espontánea a una oficina del organismo sin turno previo.



JUBILADOS: PROMOCIONES

Y DESCUENTOS

La Administración Nacional de la Seguridad Social lanzó el "Programa de beneficios Anses" es para personas que estén adheridos al sistema.

El programa, dispone la resolución 2/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, incluye las compras efectuadas con tarjetas de débito o cualquier otro medio de pago electrónico. Los descuentos se efectúan en las líneas de caja o mediante reintegro en las cuentas bancaras.

Advierten que 2019 vino con subas de 50% en alquileresEsta resolución alcanza a los titulares de derecho del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de las Pensiones No Contributivas por Vejez, madres de siete o más hijos, e invalidez (PNC).

En ese sentido también alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por hijo (AUH), de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), de Becas PROGRESAR, de la Prestación por Desempleo, de los Programas de Empleo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.



FECHAS DE COBRO, PENSIONES Y

TITULARES DE ASIGNACIONES

En la sección Accesos Rápidos, opción Calendario de pagos de la pantalla principal de su sitio web, www.anses.gob.ar, ANSES ya publicó el cronograma de cobro correspondiente a enero de 2019.

De esta manera, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas y Asignación Universal por Hijo y por Embarazo tienen la posibilidad de agendarlos y tenerlos a mano para una consulta anticipada y más rápida.

Los calendarios están disponibles, además, en las delegaciones de ANSES y en las redes sociales del organismo: Facebook (www.facebook.com/ansesgob), Twitter (@ansesgob) y Flickr (www.flickr.com/photos/ansesgob).