¿Será el día del fixture? Deportes 09 de enero de 2019 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

Este miércoles debería conocerse el fixture del torneo Regional Amateur y confirmarse la forma de disputa del certamen, luego de la postergación que se anunció el viernes pasado, cuando originalmente era la fecha estipulada para brindar esa importante información para los clubes que están preparándose para un campeonato que determinará cuatro ascensos al Federal A.

Pero todo puede pasar dentro de la órbita del Consejo Federal, de tal modo que hasta que no se conozca de manera fehaciente cuál será el programa de partidos, no puede gastarse nada a cuenta. Inclusive, no se descarta que pueda haber algún cambio en cuanto a la conformación de las zonas que fueran anunciadas antes de fin de 2018. La baja de varios clubes por los altos costos del torneo ha puesto en duda lo que se informó previamente. No obstante, la reunión de Delegados Federales y también la presencia de los integrantes de la Comisión de Campeonatos es un dato optimista sobre que sea el día definitivo para brindar precisiones.

Recordemos que Ben Hur, 9 de Julio y Libertad de Sunchales, los tres representantes de la Liga Rafaelina, y Cosmos F.C. de Santa Fe, fueron agrupados en la Subzona 3 de la Región 5 Litoral.



ESTUDIOS A EZEQUIEL SAAVEDRA

El volante central de Ben Hur, Ezequiel Saavedra se realizó ayer una ecografía para determinar si tiene una ruptura fibrilar o es solo una fuerte contractura, en cuanto a la lesión muscular que lo dejó fuera del partido amistoso ante Tiro Federal de Morteros.

Además, se aguarda en las próximas horas la confirmación de la incorporación del volante Nicolás Novello, que se encuentra a prueba desde hace algunas semanas.



AMISTOSOS DE LIBERTAD

Libertad de Sunchales confirmó tres partidos amistosos. El próximo sábado 12, el plantel dirigido por Ariel Giacone se trasladará hasta Córdoba para enfrentar a Belgrano. Mientras tanto, el sábado 19 será el celeste quien llegue a la vecina ciudad para devolver la visita.

Entre ambos duelos, a priori el miércoles 16, Libertad jugará también en el Plácido Tita ante General Paz Juniors de Córdoba.

En la víspera se sumaba el defensor Rafael Blasco, la última incorporación hasta el momento para los Tigres.