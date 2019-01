Libertad en Mar del Plata ante Quilmes Deportes 09 de enero de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NA KHALIL KELLEY./ El rendidor extranjero de Libertad.

Libertad de Sunchales visitará esta noche a Quilmes de Mar del Plata, en su octava presentación en la Liga Nacional de básquetbol 2017/18. El encuentro está programado para las 21, en el Polideportivo Islas Malvinas, con el arbitraje de Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Mario Aluz.

Los Tigres, que acumulan cuatro victorias y tres derrotas en la competencia, vienen de derrotar a Comunicaciones de Mercedes el pasado domingo en Sunchales. Quilmes, en tanto, jugará su primer partido del año en una campaña hasta el momento negativa, con un solo triunfo y cuatro caídas.

Aún no hubo noticias sobre un reemplazo para el lugar que dejó vacante Juan Cangelosi, aunque mientras tanto el DT Sebastián Saborido ha encontrado respuestas en el resto de la plantilla, como sucedió en el último encuentro con Augusto Alonso y Figueredo. Quilmes, al igual que Libertad, tiene un plantel de presupuesto bajo y es dirigido por el ex DT aurinegro Javier Bianchelli.



SAN LORENZO IGUALO UN RECORD

San Lorenzo llevó a cabo su mejor desempeño anotador en el marco de la Liga Nacional el 30 de abril de 1985: le anotó ni más ni menos que 114 puntos a Instituto en un partido que culminó 114-86. El lunes se reeditó la historia, ya que el equipo de Gonzalo García alcanzó ese mismo número en la apabullante victoria sobre San Martín, en el Poliderportivo Roberto Pando (114-77).

Seis jugadores culminaron con doble dígito anotador: Tucker (23), Calfani (15), Sims (14), Vildoza (11), Aguirre (11) y Meyinsse (10).



BUEN JUEGO DE VILDOZA

El marplatense Luca Vildoza volvió a jugar un partidazo en el más alto nivel europeo. Esta vez en una de las cancha más difíciles como lo es la del Olympiacos de Grecia, por otra fecha de la Euroliga. De hecho fue uno de los principales anotadores del Baskonia en el cuarto período, lapso en el que anotó 8 de sus 19 puntos totales. Sin embargo, los Vascos tuvieron un mal cierre y dejaron escapar un partido increíble en tiempo extra: 87-91. La planilla completa del base marplatense fue la siguiente: 19 puntos (4/7 en dobles, 2/7 en triples y 5/5 en libres).

Vale recordar que Patricio Garino está atravesando la etapa final de recuperación de un esguince en los ligamentos de la rodilla derecha y esa fue la razón por la que no formó parte de los convocados.