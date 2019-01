Ormaechea ganó el primero de la qualy

Se viene el primer Grand Slam del año y en la madrugada del martes, de Argentina, comenzó la clasificación.

Fue cara y cruz para los argentinos en la fase previa del Abierto de Australia que tuvo su primer jornada. Una de las buenas sensaciones fue la victoria de Paula Ormaechea. La sunchalense derrotó por un contundente 6-3 y 6-2 a Na-Lae Han y está en semifinales de la clasificación al cuadro principal.

Su última participación en un torneo grande había sido en Roland Garros 2015. Entre los caballeros la buena llegó de la mano de Juan Ignacio Londero que, con dos quiebres justo antes del tiebreak, se llevó su partido por 7-5 y 7-5 ante el experimentado catalán Tommy Robredo.

Las dos malas noticias para los argentinos en el comienzo de la qualy fueron de Carlos Berlocq que no pudo vencer a Dustin Brown y cayó 3-6, 6-1 y 7-5, y de Facudo Bagnis que se topó con el alemán Tobias Kamke: 6-3 y 6-4. Además, Facundo Argüello se bajó del primer Grand Slam y restan debutar en esta qualy Marco Trungelliti (vs. Kevin Krawietz) y Nadia Podoroska (vs. Maryna Zanevska).



CONVOCADAS PARA LA FED CUP

A menos de un mes del inicio del Grupo I de la Zona Americana de la Fed Cup, la capitana argentina, Mercedes Paz, dio a conocer las jugadoras convocadas para el torneo que se desarrollará en el Club Campestre de Rionegro, cerca de la ciudad de Medellín, Colombia, entre el 6 y el 10 de febrero, sobre polvo de ladrillo.

Victoria Bosio, Catalina Pella, Carla Lucero y Jazmín Ortenzi serán las cuatro representantes argentinas en el comienzo oficial del ciclo de “Mecha” Paz al frente del equipo nacional, que buscará el ascenso en un campeonato que compartirá junto al anfitrión Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Puerto Rico. La convocatoria marcará los debuts de Lucero y Ortenzi, ubicadas en los puestos 184 y 256, respectivamente, del nuevo ranking ITF World Tennis Tour.

Para Bosio (314 de la clasificación WTA) será el regreso al elenco albiceleste después de su única convocatoria en 2014, en tanto que para Pella (376 WTA) será su duodécima serie. “El equipo fue convocado de acuerdo al ranking. Me comuniqué con cada una de las jugadoras y desafortunadamente, por cuestiones del calendario, no podremos contar ni con Paula (Ormaechea) ni con Nadia (Podoroska), quienes están en Australia compitiendo en otra superficie, así como tampoco con Lourdes Carlé, afectada por compromisos universitarios. Por suerte tanto Vicky Bosio como Cata Pella dijeron que sí, y sumamos a Jazmín Ortenzi, una jugadora junior de 17 años, y a Carla Lucero. Estamos con mucha ilusión de dar lo mejor en esta etapa que se inicia, donde, como dijimos desde un primer momento, buscamos lograr un sentido de pertenencia al equipo de la Fed Cup, a partir de un seguimiento de todas las jugadoras en todas las competencias”, comentó la capitana argentina.

El torneo se disputará bajo el formato “round robin”; es decir, los ocho participantes se repartirán en dos grupos de cuatro equipos cada uno, que se enfrentarán todos contra todos entre el 6 y el 8 de febrero, con series al mejor de tres partidos (dos de individuales y un dobles). Los dos primeros de cada zona jugarán el sábado 9 una final de la que saldrá el único clasificado para el play-off de abril, contra un representativo del Grupo Mundial II. Los segundos de cada zona definirán el 3° y 4° puesto y asegurarán su permanencia en la Zona Americana para el año siguiente. Los dos descensos a la Zona Americana II 2020 saldrán de los perdedores de los enfrentamientos entre los terceros y cuartos de cada zona.