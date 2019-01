Bajó desempleo el 1,2% y creció empleo subdemandante el 1,9%

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL) dio a conocer el informe preliminar con los datos que corresponden al “Censo Industrial 2018 y el desafío de la creación de empleo local”. Son datos del Censo Industrial vinculados a los del Relevamiento Socioeconómico 2018 que, desde este martes 8 de enero, se encuentra publicado en la página web del Municipio:

icedel.rafaela.gob.ar/archivos/ORDICEdel/Informe%203.1.%20con%20formato%20final.pdf

Este estudio de la realidad económica y social de Rafaela es una herramienta para la gestión que permite delimitar los principales indicadores de nuestra ciudad que constituyen la base para delimitar las políticas públicas.

El director del ICEDEL Marcelo Ortenzi explicó: “Cuando obtuvimos los resultados del Relevamiento Socioeconómico, advertimos que ameritaban relacionarse y reflexionarse con los datos del Censo Industrial”.

Hay un dato que es importante: “El número de firmas ha crecido en el período 2012-2018. Hubo más aperturas que cierres de empresas, incrementándose el total de establecimientos industriales de la ciudad, pasando de 496 a 540 unidades. Sin embargo, esto no tiene el mismo correlato en términos de empleo”.

El empleo industrial “se ha estancado, se mantuvo estable, incluso ha decrecido en algunos puestos de trabajo. Lo que también observamos con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es que, por segundo año consecutivo, el sector industrial está por debajo del sector comercio en lo que corresponde a la distribución del empleo en Rafaela”.

“Esta situación nos animó a reflexionar sobre qué está pasando con el sector industrial y su impacto en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta que el sector industrial históricamente ha sido generador de trabajo para la ciudad y un dinamizador de la actividad económica”, aclaró.

Además, agregó que “en consonancia con lo observado en estudios previos, el perfil industrial de Rafaela se muestra altamente diversificado, con presencia en 22 de las 24 secciones industriales establecidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.



INDUSTRIA Y EMPLEO

“Observamos una señal de alerta para una ciudad que tiene una historia con la industria, por su presencia o por lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad”, manifestó Ortenzi.

Hay ciertas características, o el perfil del desempleado, que se reproduce en el empleo del sector industrial. El sector de la población que mayor problemas presenta a la hora de conseguir un empleo es el joven, fundamentalmente mujeres que no tienen el secundario terminado.

Además se refirió a otra problemática que se identificó en el censo y es la de los adultos mayores de 45 años: “Son los que menos oportunidades tienen de ingresar a un empleo y eso se nota en el sector industrial. Ellos tienen una situación más compleja que un joven, porque está en una etapa de su vida que deben asegurar un ingreso para poder tener una jubilación digna”.

Sobre una estructura del desempleo local compuesta en un 63,7% por menores de 30 años, menos de un tercio de los jóvenes desocupados son hombres (28,7%). Esta misma situación se traslada para todo el segmento de desocupados locales. Los datos globales de la ciudad indican que el 73,9% de los desocupados son mujeres, una cifra que confirma la prevalencia de lógicas de género en la caracterización de las relaciones laborales actuales.



SUBIÓ SUBEMPLEO

DEMANDANTE

Por otro lado, se refirió a los problemas de empleo, expresando que “notamos en este relevamiento que si bien bajó el desempleo en el sector industrial de un 8,1% a un 6,9%, subió el empleo subdemandante, es decir, los que trabajan menos de 35 horas y que este trabajo se hace por cuenta propia”.

La tasa de subocupación demandante trepó de 10% a 11,9%, alcanzando de esta manera la mayor medición relevada en la ciudad, superando incluso los registros del año 2002, epicentro de la crisis económica, social y política más importante de la historia nacional.

Así, el fuerte aumento de la subocupación demandante resultó ser superior a la moderada baja que transitó la tasa de desocupación, lo cual indica que la creación de empleo en este último año ha estado caracterizada mayoritariamente por ocupaciones de bajas prestaciones horarias, muchas de ellas de tipo autogestivas y, por lo general, en el sector informal de la economía.

Finalmente, Ortenzi dijo que “este grupo de la población, muchas veces al no poder tener una salida laboral estable bajo relación de dependencia, se ocupan brindando servicios o en el sector comercio”.

Otro de los aspectos que destacó Ortenzi es que “se han desarrollado las actividades ligadas a alimentos y bebidas y las empresas unipersonales. La gente que no se ocupa en las industrias lo hace en el sector servicio y comercio. Por eso, se observa un crecimiento de las actividades por cuenta propia y autogestivas, que en el corto plazo es una salida laboral”.

Sin embargo, “a mediano y largo plazo siembra muchas dudas, comparado con la estabilidad que brinda un empleo en el sector industrial o comercial, siempre pensando en relación de dependencia”.

El año 2017 fue testigo de un acontecimiento inédito para la ciudad de Rafaela: por primera vez hubo más personas trabajando en actividades comerciales que en el sector industrial. Este menor dinamismo empresarial industrial ha encendido las alarmas en la ciudad. Si se toman en consideración los últimos dos años, sólo el 23,9% de las empresas incorporó personal, en tanto que el 19,9% despidió trabajadores durante el mismo período.