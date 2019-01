AMASCA: treinta años con la gente y a su servicio

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El año 2018 ha sido muy especial para AMASCA, la Mutual del Club Argentino. Proyectos, logros, realizaciones y 30 años de trabajo marcan permanencia y confianza en la comunidad. Por tal motivo en una charla mantenida con el Presidente de la entidad Rubén Horacio Serafino nos decía: “De verdad cuando uno llega a la barrera de los 30 años (de AMASCA puntualmente) puede sentirse contento y orgulloso porque mira para atrás y ve muchos objetivos cumplidos. Pero lo más importante tal vez, es que siempre nos acostumbramos a mirar hacia adelante, pensando no sólo en el presente también en el futuro. Y sabemos que es muy grande. La confianza que nos ha depositado la gente de Sunchales, de Elisa y de Humberto 1° nos obliga todos los días a generar cosas. A estar permanentemente al lado de nuestros clientes y sus necesidades”.

“En el marco de las celebraciones, en marzo la filial de la localidad de Elisa cumplió 15 años y lo vivimos con una fiesta popular gratuita, realizada en las instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo Elisa, en donde se contó con la presencia de números artísticos locales, de la zona y uno internacional, hubo sorteos gratuitos de viajes para nuestros asociados y se festejó junto con ellos un acontecimiento tan grato”. Pero la verdad que la actividad se inició en febrero, -seguía diciendo Serafino- cuando se comenzó la construcción dentro del salón que tiene la Mutual en calle Mariano Moreno N° 73 de una sala de espera para las personas que utilizan el servicio de traslados en Minibús propio, cuya nueva unidad fue adquirida en el mes de noviembre de 2017 y tiene la capacidad de llevar a 24 pasajeros.- Obra hoy en pleno funcionamiento. También en el mismo lugar se construyó una oficina, una cocina, 3 baños, todo con la funcionalidad antes mencionada y proyectada al desarrollo de nuevos servicios de diverso tipo.-

“En 2018, nuestra Casa Central cumplió 30 años, por tal motivo en julio se participó en la fiesta anual que realiza la Asociación Civil ¨Fiesta Provincial de la Bagna Cauda¨ y respondiendo al pedido que nos efectuaron y en el marco de nuestro festejo, la Mutual auspició el espectáculo central”.

“Pero a decir verdad, durante todo el año y como es habitual AMASCA realiza en forma permanente colaboraciones con aportes, subsidios, donaciones, etc, en beneficio de un muy significativo número de entidades de bien público locales, zonales y que pertenecen a zonas de influencia de todas las delegaciones de la misma.- Continuado a pesar de los momentos difíciles con la función de apoyar la loable labor que desarrollan en beneficio de nuestros asociados y la comunidad en general”.

Rubén Serafino agregaba que “se realizaron mejoras permanentes en los edificios que son sedes de las distintas filiales, en concepto de mejoras generales edilicias, modernización de los sistemas informáticos y de seguridad.- Se cambiaron los vehículos de la entidad con el objeto de modernizar el rubro, continuar ampliando el patrimonio social y poder disponer de dos unidades nuevas para el uso del personal en las distintas actividades que desarrolla la Mutual en tareas administrativas y de servicios.- Y también hemos adquirido un inmueble de 500 m2 que cuenta con un galpón para la guarda de todos los vehículos de la Mutual”.

PRESTACIONES DE SERVICIOS:

Los principales son: *-Ahorro Mutual Común y a Término, *-Préstamo Mutual (amplia gama de variantes), *-Turismo Nacional e Internacional, *-cobro y pago de impuestos y servicios (sin cargo alguno de gestión). *-Subsidios por Nacimiento, Fallecimiento y Prótesis Dental.-

RELACIONADO AL CLUB ARGENTINO:

*-Participación de la 3° edición de la Gran Fiesta del Fiambre organizada por esa institución, con obsequios para sorteo, promotoras para la difusión de servicios, folletería, etc.-

*-El Club mensualmente ha recibido un subsidio que aplican a gastos generales de funcionamiento, mejoras edilicias, mantenimiento, obras, compra de indumentaria deportiva y actividades deportivas.

*-Contribución para la reparación y mejora de la pileta de natación y las instalaciones afectadas a dicho predio y del alumbrado de las canchas auxiliares de fútbol.-

*-Como también ocurre anualmente el asociado de la Mutual y del Club se beneficiaron con la bonificación del 50 % de la temporada de pileta y en relación a los hijos de estos el mismo porcentaje en lo referente a la colonia de vacaciones.-

SALUDO

“Como sabemos, no fue un año fácil. Sí fue muy productivo porque la gente nos sigue acompañando desde hace 30 años, por eso a ellos principalmente va nuestro agradecimiento y saludo, para que este 2019 nos encuentre juntos y a su servicio”