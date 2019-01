Se despidió el "Pulga" Rodríguez del "Decano" Deportes 08 de enero de 2019 Redacción Por "Fue una decisión muy difícil, espero que la entiendan", dijo Luis Rodríguez en su despedida de Atlético Tucumán. El delantero jugará en Colón.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El delantero Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, de 34 años, se despidió ayer de los hinchas de Atlético Tucumán, a quienes les pidió que "entiendan" la "muy difícil" decisión que tomó al aceptar una oferta de Colón de Santa Fe para continuar allí su carrera.

"Les quiero agradecer porque bancaron, me apoyaron y me supieron entender en momentos difíciles. Hoy me toca partir, elegir un nuevo equipo y tomar un desafío importante en mi vida futbolística", inició "Pulga" su mensaje difundido a través de las redes sociales.

Capitán y máximo goleador de la historia del "Decano", sorprendió la salida tanto de Rodríguez como del mediocampista Guillermo Acosta (a Lanús), semanas después de haberse afiliado políticamente al PJ tucumano, en una situación que podría haber influido en su salida de un club que es apoyado por el Gobierno provincial.

"Soy lo que soy gracias a la camiseta de Atlético y espero que el club siga creciendo. Fue una decisión muy difícil y espero que la entiendan. Ojalá que tengan el mejor de los éxitos y que sigan alentando como lo vienen haciendo. Solamente les digo gracias a todos", expresó el delantero.

Según informaron fuentes dirigenciales a NA, el delantero de 34 años llegará el próximo martes a Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por dos años y medio.

Colón acordó con Atlético Tucumán la compra del ciento por ciento de la ficha del ídolo "decano", que tuvo dos etapas en el club (2005-2010 y 2011-2018).

En ese lapso, "Pulguita" Rodríguez se convirtió en el máximo goleador de la historia del club tucumano, al superar en febrero de 2018 al "Kila" Castro, que tenía 119 goles.

También dejó su mensaje en redes sociales Guillermo Acosta, quien fue transferido a Lanús por tres temporadas, y representa otra baja clave para los dirigidos por Ricardo Zielinski.

"No me queda más que agradecer, agradecer por tanto cariño, agradecer por tanto aguante, agradecer a la vida por permitirme vestir estos colores que junto a mi familia adoramos tanto.

Gracias totales al Club Atlético Tucumán, mil gracias a toda la hinchada que me bancó del día 1. Hoy me toca otro rumbo, pero quiero que sepan que siempre voy a llevar en mi corazón a mi DK querido, donde pasé momentos inolvidables, momentos que en la vida pensé pasar. A mí me van a venir a hablar de amor, siempre jugué con el corazón porque así siempre lo sentí. Gracias miiil gracias a todos, en especial a los que confiaron en mí desde el primer momento", explicó.